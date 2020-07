Zemi znovu nevypneme. Ať lidé utrácí doma a kupují české zboží, říká Babiš

Slovinsko nás vrátilo na seznam bezpečných zemí, s výjimkou Moravskoslezského kraje tam tak pro Čechy opět nejsou žádná omezení. Máte nějakou další zprávu pro lidi, kteří se chystají do těchto oblastí?

Nemám. Před pátečním odletem do Varšavy jsem přesvědčoval slovinského premiéra, že je to nesmysl. A spolu s kolegy z vlády se nám Slovinsku situaci nakonec vysvětlit povedlo.

Ta rozhodnutí ale dělají epidemiologové, kteří sledují celková čísla a u nás prostě viděli narůst. Ačkoli v neděli bylo v Moravskoslezském kraji 50 případů a ve zbytku republiky jen 25. V pondělí to bylo ještě méně, celkem 51 nově pozitivních v celé republice, z toho 38 v Moravskoslezském kraji. 70 procent všech nových případů koronaviru je z tohoto kraje.

Takže jsem slovinského premiéra přesvědčoval, aby to přehodnotili, a jsem rád, že se tak stalo. Lobboval jsem i u estonského a lotyšského premiéra, kteří argumentují, že to je rozhodnutí tamních epidemiologů. Doufejme, že stejně jako Slovinci svoje rozhodnutí přehodnotí.

Nezvažujete naopak vy omezení cestování s některými zeměmi? Například v Chorvatsku teď případů koronaviru přibylo, abych jmenoval zemi, kam Češi rádi cestují...

Sledují to kolegové epidemiologové a my od nich dostáváme denně informace. Ale za této situace to vláda neřeší. Pokud vím, zatím je problém jen Švédsko. Nemám zprávy, že by bylo zapotřebí něco omezovat. My se teď zabýváme hlavně ekonomickými tématy.

K těm se za chvíli dostaneme. Nicméně co se koronavirové situace na Karvinsku týče, hygienici to házejí na představitele OKD, ti zase na hygieniky. Vy sám jste si nad věcí umyl ruce s tím, že to je věc hygieniků, ačkoli jste ještě v březnu říkal, že to je vaše odpovědnost. Kdo za situaci na Karvinsku tedy může?

Jasně, všichni teď dělají politiku, každý je epidemiolog, každý tomu rozumí. Zkuste rozlišit, že výrok o odpovědnosti vlády jsem říkal v březnu, kdy jsme dělali plošná opatření a rozhodovala o tom vláda, abychom zachránili tisíce životů, což se stalo. Teď je úplně jiná situace. Skončil nouzový stav, plošná opatření, de facto jsme všechno uvolnili.

Holt vznikají nějaká lokální ohniska nákazy, která se řeší, probíhá v nich masivní testování, díky kterému dočasně rostou počty nakažených, a dělají se tam opatření. To už přece není práce vlády. Co se týče Karvinska, byl jsem ubezpečen, že spolupráce s krajskou hygienou funguje, počty klesají. Ještě pár dní to potrvá. Vláda by se do toho opět zapojila až v případě, kdyby eventuálně přišla druhá vlna. Toto ale není druhá vlna, to by se musela epidemie šířit po celé České republice, což se neděje.

Hrozí podle vás druhá vlna, jak o tom někteří odborníci mluví? A „vypnuli“ byste v takovém případě opět celé Česko?

Nikdo ten vir nezná, byť o tom každý mluví, protože každý je teď epidemiolog. K opětovnému vypnutí země určitě není žádný důvod. Já se teď naopak snažím přesvědčit lidi, aby utráceli peníze doma a kupovali české výrobky. Víkend jsem strávil v Třeboni, bylo to super, restaurace měly plno. Motivujeme lidi, aby utráceli, aby se nám to vracelo cestou výběru DPH.

Kromě jiného lidi motivujete příspěvky na to či ono. Teď se třeba hodně mluví o příspěvku ve výši 4 000 korun na pobyt v lázních, ministryně pro místní rozvoj na to vyčlenila miliardu. Proč jste si vybrali zrovna lázně? Proč podobným způsobem nepodporujete třeba horské chaty a hotely? Protože ten segment byl nejvíc postižen, navíc lázně měly image, že tam chodí lidé, kteří jsou nemocní. V Karlovarském kraji to byli hlavně cizinci, kteří tam teď nejsou. Teď jsem byl v Třeboni, kde jsou samí Češi, chodí se tam léčit, odpočinout si. Je zapotřebí přesvědčit lidi, že lázně jsou pro všechny, i pro mladé. Je tam i vazba, že jsou ty peníze z evropských fondů. Myslím, že je dobré lázeňství podpořit.

Není to ale strašně nesystémové? Třeba majitelé horských chat by přece mohli argumentovat, že si u nich lidé odpočinou také, navíc na ně bude mít blahodárný vliv zdravý horský vzduch. Proč nedostanou příspěvek oni a lázně ano? Podle jakého klíče volíte?

Ubytovací zařízení a hotely dostanou příspěvek. Vláda o tom bude jednat v pondělí 13. července. Budeme rozhodovat o příspěvcích podle pokojů a jejich kategorií. Myslím, že tam bude 400 a 200 korun za pokoj.

Aha, takže další státní příspěvek, přičemž schodek státního rozpočtu bude 500 miliard korun…

(skáče do řeči) Myslím, že to nebude tolik, že tam je rezerva. Ale ministerstvo financí s tím přišlo, uvidíme. Ale vy i naši kritici z opozice si protiřečíte. Na jedné straně nás kritizujete, že dáváme málo. A když dáváme, kritizujete, že dáváme moc. Základ je, že jsme na rozdíl od krize v roce 2009 nikomu nevzali peníze. Na rozdíl od těch, co tehdy vládli a ekonomiku ještě více ponořili do krize.

Ano, vy rozdáváte. Akorát to jednou někdo bude muset splatit, protože se bezprecedentně zadlužujete, ne?

Nerozdáváme, to jsou investice. Zaprvé jsme v minulých letech ušetřili, snižovali jsme zadlužení vůči HDP, takže jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v EU. A pak, proč bychom neměli podporovat naši ekonomiku, když to ostatní dělají? Jak bychom pak mohli konkurovat německým a rakouským firmám, kdybychom naše nepodpořili? Kde by byla zaměstnanost, živnostníci? To bychom měli nechat ekonomiku udusit?

Tento a ještě příští rok budou jiné, ale pak se vrátíme k tomu, že dluh budeme znovu snižovat, pokud po volbách do Sněmovny budeme ve vládě. Nicméně koncem tohoto roku bude náš dluh vůči HDP ještě stále nižší, než když jsem v roce 2014 jako ministr financí začínal.

Pojďme k politickým tématům. Nedávno jsme si připomněli 70. výročí zavraždění Milady Horákové. Když jste ji připomněl na sociální síti, schytal jste za to spoustu kritiky. Kromě jiného i proto, že se vaše vláda o komunisty opírá. Nebylo na tom něco?

Pane redaktore, kdybych si to tam nedal, schytám to zase, že jsem si to tam nedal. Cokoli udělám, jsem za to kritizován. Jasně, když dnes komunisti tolik vadí, proč je polistopadová elita po revoluci nezakázala? Tak ať mi to teď nikdo nevyčítá.

Tato země potřebuje stabilní vládu. Ostatní s námi do vlády nechtěli, komunisti nás jednorázově podpořili, spolupráce s nimi funguje. Hlavní priorita je, aby naše země měla politickou stabilitu, aby se tu neměnily vlády každé dva roky, jako to bylo předtím. Zároveň mi ale snad nechcete vyčítat, že se jako premiér této země pokloním památce Milady Horákové, což byla obdivuhodná a neskutečně statečná žena.

Proto máte tento týden jednat se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem o podmínkách jejich tolerance vlády v posledním roce…

(skáče do řeči) O tom teda nevím.

Cituji agenturu ČTK z 1. července: O podmínkách tolerance menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD v posledním roce jejího mandátu bude KSČM s ANO jednat příští týden. Komunisté avizovali, že hodlají změnit podmínky spolupráce v souvislosti s dopady koronavirové epidemie na ekonomiku. Vládu chtějí tlačit do zavedení dvojí daně pro fyzické osoby. Předseda komunistické strany Vojtěch Filip ve středu řekl, že předpokládá jednání ve formátu tři na tři.

Zaprvé nevím, že mám tu schůzku. Ale asi se pan předseda přihlásí, když to říkáte. Zvedání daní určitě nepřipadá v úvahu, daně chceme snižovat. Teď třeba budeme chtít podpořit naše kamioňáky, příští rok nás čeká zrušení superhrubé mzdy, což znamená snížení daní. ODS o tom vždy mluvila před volbami a pak daně zvyšovala.

Nedávno zase Vojtěch Filip říkal, že nepodpoří některé vládní priority, pokud neodvoláte Tomáše Petříčka z ministerstva zahraničí. Předpokládám, že v tom mu také nevyhovíte. Už víte, co vám komunisté nepodpoří?

Nemůžu odvolat pana ministra Petříčka, když mám koaliční dohodu, kterou dodržuju. Nejsem Sobotka, který nechal vyrobil aféry a pak mě vyhodil z vlády. Chci stabilní vládu a dokončit celý mandát vlády, protože zejména v krizi potřebujete stabilní vedení země. Ne jako v předchozích letech, kdy jen dvě vlády za posledních 30 let dokončily svůj mandát do úplného konce. Na třetím čtení návrhu státního rozpočtu jsme se s KSČM už domluvili, o dalších věcech jsme dosud nemluvili.

Dalším tématem posledních dní byl opět váš údajný střet zájmů. Na rezoluci Evropského parlamentu, který vás za to odsoudil, reagovala vaše vláda ohrazením. Proč k tomu bylo nutné přijímat usnesení, když jste říkali, že je rezoluce europarlamentu jen politickým aktem?

Byla to reakce mých kolegů, nebyla to moje iniciativa. Ta rezoluce zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky, kompetence parlamentu, kompetence jednotlivých ministrů. Ta zpráva je plná lží, nepravd. Pokud by to bylo pravda, bylo by to na rezignaci asi všech ministrů. Navíc oni ani nejsou těmi, kteří procesují dotace. Česká republika to dělá velice dobře a transparentně. Takže ta rezoluce nebyla jen o mně, to by vláda asi nereagovala.

Ale byla především o vás.

No ano, je tam plno lží, nesmyslů a zasahování do nezávislých orgánů v České republice, jako je Finančně analytický útvar (FAÚ), Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), parlamentu. Je to přes čáru, co napsali. Znovu ale opakuji, nebyla to moje iniciativa, rozhodli se na to reagovat ministři.

To mám jako vážně věřit, že k vám ministři přijdou s prosíkem: Šéfe, pojďte udělat usnesení vlády k rezoluci, která vás kritizuje? Kdo s tím tedy přišel?

Nebyla to moje iniciativa. Celé to koordinovala ministryně spravedlnosti (Marie Benešová – pozn. red.)

Samotná rezoluce není nijak právně vymahatelná, ale mohla by vám prý výrazně zkomplikovat vyjednávání o rámci evropského rozpočtu pro roky 2021–2027 včetně dotací pro Česko. Není na tom něco?

V čem se zkomplikuje? To je nesmysl, jsou to takové řeči, nesmysly. Přečtěte si rozhovor s Donaldem Tuskem, který byl předsedou Evropské rady, jak na ní vystupuji. Bojuji za české zájmy, znají mě tam dobře, mluvím tam francouzsky, anglicky, německy.

Na některé premiéry mám přímý kontakt, komunikujeme, takže jsou to všechno nesmysly. Vůbec nic se nezkomplikuje. Některé moje názory převzali i ostatní kolegové. Kritérium nezaměstnanosti u fondu obnovy v letech 2015–2019 je nesmysl. Teď máme znovu nejnižší nezaměstnanost a znovu ji budeme mít, takže nás to zásadně poškozuje.

Jste si opravdu jistý, že vaše problémy v Evropském parlamentu či kvůli auditní zprávě Evropské komise v žádné fázi vyjednávání o šestiletém rozpočtu EU Česko nepoškodí?

Ale samozřejmě. Vymyšlených afér je tady x. Že to některá západní média ráda přiživují a zdůrazňují, protože mají v oblibě útoky na visegrádskou čtyřku – na Maďarsko, na Polsko, ještě předtím na Slovensko. U nás je to můj případ. Je to nesmysl. Protože tady byl přijat lex Babiš, což je zákon proti Babišovi. Já podle něj postupoval.

A není možné, aby to nějací politici v Evropském parlamentu – který mimochodem ani nenavrhuje zákony, to je parlament pro parlament – aby tam mluvili a dělali politiku, zpochybňovali. A přijímali politické deklarace, které jsou přes čáru. Takže proč by to něco komplikovalo? Nemá to na to žádný vliv.

Například představitelé Milionu chvilek pro demokracii si myslí pravý opak. Co říkáte tomu, že teď spíš pérují opozici, aby se spojila a vytvořila jednotný antibabišovský blok pro volby do Sněmovny?

Jo, to není nic nového. Snaží se spojit všechny strany proti nám. Snaží se tu utvořit dvě uskupení, jedním má být ANO a druhým tzv. Demokratický blok. Počítám, že i v krajských volbách, pokud někde vyhrajeme, budou tendence, že se nás budou snažit obejít. Podobně to bude u našich kandidátů do Senátu. Nevnímám to tak, že by je pérovali. Oni (lídři opozice – pozn. red.) si od nich nechávají radit, čemuž moc nerozumím. Připadá mi to trochu absurdní.

Pro vás je to ale výhodné, ne? Pak se tolik neřeší, co se děje v hnutí ANO v Brně...

(skáče do řeči) V Brně se nic neděje. Brno jsme vyčistili.

Zrušili jste celou tamní organizaci, pár měsíců před volbami vám s velkým třísknutím dveřmi utekla jedna z nejpopulárnějších tváří ANO a původní kandidát na hejtmana...

Koho myslíte?

Bývalého místopředsedu celého hnutí ANO a exprimátora Petra Vokřála.

Ale já bych to nepřeceňoval. Pan Vokřál určitě neměl takovou pozici. Přivedl ho pan Faltýnek, a že to nakonec nedotáhl do konce, tomu moc nerozumím. Je třeba se vrátit do roku 2013, kdy jsme nevyhráli volby, ale byli druzí. A politici z tradičních stran zjistili, že je tu nějaké hnutí, kde by se mohli nějakým způsobem angažovat.

Třeba ten Švachula přišel z ODS (ústřední postava kauzy Stoka, bývalý brněnský politik za ANO Jiří Švachula je ve vazbě kvůli podezření z korupce – pozn. red.). Nějakým způsobem nás poškodili. Jasně, ne každý byl špatný. Paní Vildumetzová také přišla z ODS (poslankyně a bývalá šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová – pozn. red.) a určitě byla přidanou hodnotou.

Chci ale říct, že jsme neměli žádné členy, byli jsme noví a zkrátka jsme naši krajskou organizaci nepohlídali. Takže jsme udělali očistu, Brno jsme zrušili, je tam úplně nová krajská organizace, nové vedení. Musíme si dát v rámci hnutí velký pozor na lidi, co k nám chodí kvůli svým zájmům.

Jak je možné, že se hnutí, které má plná ústa boje proti korupci, stane, že musí zrušit druhou největší organizaci v republice?

No, protože jsem se s nimi – na rozdíl od pana Vokřála, který s nimi ani nemluvil a pak jsme museli jeho kroky revokovat – setkal a zjistil, že to je neřešitelná situace. Protože tam jsou argumenty proti argumentům, nejsou na to důkazy. Ale já nikdy neříkal, že máme mít hodně členů.

Vždy jsem říkal, že by pro nás bylo nejlepší mít v každé vesnici jednoho či dva sympatizanty, kteří by zašli do jejich hospody a tam řekli: Teď v ČT něco říkali, ale ono je to úplně jinak. Protože v mediálním prostoru jsou do debat zvaní hlavně lidi, u kterých je garance, že vystupují negativně proti našemu hnutí.

Sám jste zmínil prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka. Kladete mu za vinu, co se v Brně stalo?

Tak samozřejmě jsem měl vždy negativní názor na to, že by do hnutí měli chodit rodinní příslušníci (v odposleších kauzy Stoka se mluví o Faltýnkovi i jeho synovi Jiřím, který má v ANO pozastavené členství – pozn. red.). On můj názor na to zná. Teď se k tomu postavil (Faltýnek starší řekl, že už příští rok nebude obhajovat post prvního místopředsedy – pozn. red.).

Tak on přivedl Vokřála, je otázka, jak to tam všechno bylo, nejsem to schopen rozklíčovat. O něm (Faltýnkovi) také chodí plno informací, ale nakonec se vždy ukazuje, že v reálu to tak není. Aspoň doposud to bylo tak, že se všechny ty různé informace o něm nikdy nepotvrdily.

Takže k rozhodnutí nekandidovat opět na prvního místopředsedu dospěl sám, nebo jste mu naznačil, že by k tomu měl dospět?

Vzal jsem to na vědomí. Ono také, všichni stárneme. Ale on dělá skvělou práci v parlamentu. Je tam oblíbený, umí se domluvit i s opozicí, já se o to vůbec nestarám. Pro mě je ideální, že se bude starat jen o parlament.

Dobře, pojďme dál. Při oslavách 244. výročí Dne nezávislosti na americké ambasádě Miloš Zeman řekl, že hnutí Black Lives Matters je rasistické a jeho názoroví vůdci jsou hlupáci. Co si o tom myslíte vy?

Co se děje v Americe, to je nad moje chápání. Viděl jsem různá stanoviska, různé výpovědi, situace, kdy se lidé musí omlouvat za to, že jsou bílí. Je to celé dost znepokojivé, co se tam – i jinde na světě – děje. Nechápu, proč vzniklo hnutí, které poškozuje sochy, jež jsou součástí historie.

Vlna nenávisti, rabování, to je špatně. U nás doma to naštěstí nemáme. Je až neuvěřitelné, co jsou lidé schopni dělat. Prezident na tu věc má také nějaký názor. Jestli to bylo správné takto říct na té ambasádě, to nevím. Ale on se rád takto kontroverzně vyjadřuje.

Můžete mi na závěr vysvětlit, co se vám stalo, že v poslední době tak rád mluvíte o astrologii? Když od vás člověk ve vašem týdenním přehledu „Čau lidi“ slyšel, že „byl slunovrat, zatmění Slunce, Měsíc v novu a matka Země a otec Slunce nám vzkázaly, prosím vás, že máme spolupracovat (...) a že nám tady do tý naší zemičky nikdo nebude mluvit“, moc příčetně to nepůsobilo. Co vás to popadlo?

(rozesměje se) Proč? Vy jste si nikdy nedělal horoskop podle místa, data a hodiny narození? Zkrátka byl slunovrat, mně to řekla jedna známá. Já se o to zajímám už dlouho. A co je na tom? Máme lidi, kteří jsou věřící, věří v Pána Boha. Já v Pána Boha nevěřím, ale věřím na nějakou energii, věřím možná na vesmír, na některé věci, které bych možná ani neuměl pořádně vysvětlit.

Na mužský a ženský princip, na to, že v sobě máme nějaké dědictví našich předků a další věci. Mě to zajímá a co je na tom jako? Že někdo říká, že jsem se zbláznil? Baví mě na tom, že to Čau lidi funguje, že o tom všichni mluví, asi na to v neděli večer čekají, aby zase Babiše mohli za něco kritizovat.