Plošně a bez rozlišení mobily zakázat je jako střílet z děla na komára.
Konec mobilů ve školách. Zákon má zakázat telefony při výuce i v jídelnách
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...
Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Obaly zkusíme posunout. Igor Červený o KRNAP, ochraně zemědělců i střílení vlků
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) v rozhovoru pro iDNES.cz vyjasňuje, proč nechce trestat zemědělce protierozní vyhláškou, jak by chtěl upravit evropskou obalovou legislativu,...
Konec mobilů ve školách. Zákon má zakázat telefony při výuce i v jídelnách
Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou předložil...
Neopustíme svůj pub, koupíme ho! Britské hospody krachují, lidé se nemají kde sejít
Od naší spolupracovnice v Británii Poutač je tak velký, že ho nemohu přehlédnout: Zachraňte Dolphin Inn, kupte si podíl. Místní hospoda v malé vesnici Kenton, pár kilometrů od Exeteru v jihozápadní Anglii, je uzavřena už pět let...
Dronová show se ve Varech odehrála už v pondělí. V úterý může být znovu
Dronová show, která v Karlových Varech v pátek zahájila 60. ročník mezinárodního filmového festivalu, měla nebe nad městem znovu rozzářit v úterý. Kvůli nepříznivému počasí se ale uskutečnila už v...
Macron v Damašku podpořil „novou Sýrii“. Chce svobodný a pluralitní stát
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí dorazil do Damašku. Jedná se o první návštěvu hlavy západoevropského státu od uchopení moci v zemi novým islamistickým vedením v prosinci 2024. Podle...
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele opět vzrostl. Překročil tři a půl tisíce
Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostl na nejméně 3535. V pondělí to uvedl předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Nedělní bilance uváděla 3342 mrtvých. Počet...
Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 26 mrtvých
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 26 lidí, uvedly ukrajinské úřady. V metropoli zahynulo na šestnáct lidí a dalších 60 utrpělo zranění....
Žena v reklamě také vadí. Ultraortodoxní Židé chtějí nastolit v Izraeli svoje pořádky
Od naší spolupracovnice v Izraeli Ultraortodoxní Židé a v tmavých hidžábech zahalené muslimky. Jinak prázdné ulice, které však vypadaly dobře. Radnice si dávala zjevně záležet, aby v pouštním městě byla zeleň. Arad je poslední...
Do Česka přiletěl první armádní obr z Brazílie. Zvládne hašení a uveze i těžkou techniku
Do Česka v pondělí přiletěl první ze dvou transportních letounů Embraer C-390, které česká armáda pořídila i s vybavením za 11,3 miliardy korun bez DPH. Stroj přistál na pražském Letišti Václava...
Řešení války na Ukrajině se blíží. Putin cítí tlak, prohlásil Trump
Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil v pondělí americký prezident Donald Trump. Dodal, že o konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu Severoatlantické...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Přes tisíc zatčených. Výsledky globálního zásahu proti obchodování s lidmi
Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob. Identifikovaných obětí bylo přes 2000 obětí. V pondělí o tom informovala mezinárodní policejní organizace...
Neřídila se většinou. Chartistka z Krkonoš se po revoluci postavila za smíření i Romy
Nebála se vzdorovat režimu na malém městě. Nechodila k volbám, podepsala Chartu 77. Odvahu vzepřít se většině projevila i po sametové revoluci. Stala se pěstounkou romských dětí a usilovala o uctění...