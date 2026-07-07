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Konec mobilů ve školách. Zákon má zakázat telefony při výuce i v jídelnách

Tereza Tykalová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou předložil návrh zákona, který by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách. Opozice však protestuje.
Plošně a bez rozlišení mobily zakázat je jako střílet z děla na komára.

předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel

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