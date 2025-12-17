„Já popřeju na Štědrý den a projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ dodal Babiš.
V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala (ODS) i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna. Pavel se chystá promluvit tradičně na Nový rok.
Babiš uvedl, že televizní projev mít letos nebude. „Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev,“ řekl.
Politické projevy byly v posledních letech zvykem na svatého Štěpána a na Nový rok. V době svého mandátu pronášel 26. prosince svá vánoční poselství Zeman, Fiala proto hovořil k lidem 1. ledna.
Pavel se po nástupu na Hrad rozhodl vrátit k tradici novoročních projevů, Fiala svá vystoupení přesunul na prosincový termín. Na svou tradici adventních projevů naváže tento čtvrtek i šéf Senátu Miloš Vystrčil.
