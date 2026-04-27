Babiše k Alijevovi doprovodil první vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ze zástupců podnikatelů, kteří českého premiéra v Ázerbájdžánu doprovázejí, byl v rezidenci přítomen třeba generální ředitel energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš. Po jednání se očekává tiskové prohlášení obou státníků.
Kromě Ázerbájdžánu navštíví Babiš v následujících dnech Kazachstán, kde by se měl setkat s tamním prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a s předsedou vlády Olžasem Bektenovem. Poslední den cesty bude Babiš a spol. jednat s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.
Babiš s Havlíčkem jsou na Kavkaze. Budou řešit ropu i nové projekty
„Potřebujeme mít silné a stabilní partnery i mezi zeměmi mimo EU, a proto naše první cesta mimo Unii vede právě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu,“ řekl iDNES.cz ještě před odletem premiér Babiš. Mise na Kavkaz podle něj odráží jasnou prioritu jeho vlády, a to ekonomickou diplomacii. Vedle politických jednání se česká delegace zúčastní také několika obchodních fór.
„Máme tam několik důležitých kontraktů dodávek českého průmyslu, memoranda a chceme i jako vláda vyjádřit u některých projektů připravenost vytvořit finanční nástroje podpory,“ sdělil vicepremiér, podle něhož je tentokrát celá cesta o velmi konkrétních jednáních a dodávkách.
„Máme to nabité a letí s námi ti, kteří tam potřebují pomoci v konkrétních projektech,“ doplnil Havlíček. On i premiér budou současně vyjednávat také o nových dodávkách plynu a ropy.