Macinkovi se ty zprávy nepovedly, řekl Babiš. Turkovi by sítě ve vládě zakázal

Autor:
  12:14aktualizováno  12:39
Jsem extrémně pracovitý, zdůraznil premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova. Připustil, že Macinkovi se zprávy poradci prezidenta nepovedly. Chválil však veřejné vystupování Filipa Turka v Ostravě. „Znám ho jako usměvavého,“ řekl. Vyjádřil se také ke spekulacím, že by se vedení ministerstva životního prostředí mohl ujmout podnikatel Richard Chlad.
Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého...

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda vlády Andrej Babiš se v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou...
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra...
„Nebojuje za řád a klid, nespíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“...
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...
„Poslední volby jsme vyhráli i tak, že jsme porazili i mainstreamová média, která fandí opozici. Takový já jsem slabý premiér,“ reagoval Babiš na narážky opozice během jednání o hlasování o nedůvěře současné vládě. Babiš zdůraznil, že je poprvé od začátku tohoto roku v televizi.

Mimořádnou schůzi o hlasování o nedůvěře vyvolala opozice tento týden poté, co se Babiš nedistancoval od počínání ministra zahraničí a životního prostředí, šéfa Motoristů Petra Macinky, jehož esemesky označil prezident Petr Pavel za vydírání.

Nechceme konflikt s Pavlem, zahraniční politiku s ním budu řešit já, uvedl Babiš

Kabinet Andreje Babiše však hravě hlasování ustál, k opozici se nepřidal ani jeden z poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, navíc opozičním stranám chybělo jejich vlastních osm poslanců. Hlasovalo se pouhých dvacet dnů poté, co vláda Andreje Babiše získala důvěru 108 koaličních poslanců.

Babiš připustil, že média si v kauzách tohoto typu libují. „Vy, média, milujete konflikt. Někdo se tím snaží říct, že naše vláda nepracuje, my ale pracujeme. Já jsem extrémně pracovitý,“ řekl Babiš s tím, že za jeho současný mandát se už stihl potkat s 25 zahraničními lídry.

S Macinkou prý Babiš spolupracuje normálně. „Voláme si, píšeme si, jsme v kontaktu,“ uvedl. Připustil však, že se Macinkovi zprávy poradci premiéra nepovedly. Zároveň také chápe, že Macinka stojí za Filipem Turkem, protože je to nejvýraznější tvář Motoristů. „Teď jsem s panem Turkem byl v Ostravě. On vystupuje výborně. Mluví dobře,“ dodal.

„Já znám pana Turka jako usměvavého. Pokud se večer nějak mění a píše něco nepřípustného na sociální sítě, tak bychom mu je ve vládě prostě zakázali,“ řekl.

Pro Babiše je případ Turek uzavřen. Máme důležitější věci na práci, řekl v Itálii

Turka prezident odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a výrokům. V kabinetu, který vznikl v polovině prosince, vykonává funkci ministra životního prostředí Macinka, současně vede českou diplomacii.

„Pan prezident mohl dát Turkovi šanci. Nepřesvědčil jsem ho. Já bych to na jeho místě udělal,“ zopakoval v sobotu Babiš.

Turka jmenovala Babišova vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se v neděli konaly v centru Prahy i dalších městech demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí.

„S Chladem mají Motoristé smůlu“

Předseda vlády se také vyjádřil ke spekulacím, že by se vedení ministerstva životního prostředí mohl ujmout podnikatel a výrazný sponzor strany Motoristé sobě Richard Chlad. „S Chladem mají Motoristé smůlu,“ odmítl rázně Babiš s tím, že jeho jméno na Hrad rozhodně neponese.

Nechceme konflikt s Pavlem, zahraniční politiku s ním budu řešit já, uvedl Babiš

Přitom sám Chlad ve čtvrtek tuto debatu rozvířil „Byl bych rozhodně lepším ministrem životního prostředí, než je pan prezident Pavel prezidentem,“ prohlásil. Čestný prezident Motoristů Filip Turek v reakci na to redakci iDNES.cz sdělil, že Chlada by, vzhledem k současné situaci, mohli Motoristé navrhnout.

Babiš chce být aktivní v procesu kauzy Čapí hnízdo, i když ho Sněmovna nevydá ke stíhání. „Chci bojovat za pravdu,“ řekl v televizi.

No a? Proč by mě měla vydávat, když jsem nic neudělal?“ reagoval na poznámku moderátorky, že Sněmovna ho zřejmě tentokrát nevydá. „Je to vymyšlené svinstvo, neuvěřitelné vůči mojí rodině,“ řekl ke svému obvinění, které pokračuje už čtvrté volební období Sněmovny.

Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová

Dalším tématem debaty se stal také návrh státního rozpočtu na letošní rok. Vláda navrhla schodek 310 miliard, což vyvolalo vlnu kritiky. Návrh rozpočtu nicméně podle Babiše neodporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Nesouhlasí s názorem Národní rozpočtové rady, označil ji za zbytečnou. Znovu také slíbil, že jeho vláda nebude navyšovat daně.

