Babiš: Druhé kolo se nepovedlo, komunál jsme ale vyhráli o parník

Premiér Fiala prohlásil, že volby nejsou prohrou ANO, ale osobní prohrou Andreje Babiše. Nemá vzhledem k výsledku voleb v Jihlavě pravdu?

Čekal bych, že profesor politologie by alespoň mohl umět základní reálie svého oboru. Asi je už moc dlouho v politice a zapomíná. Každopádně na Jihlavsku jsem nekandidoval do Senátu já, ale paní Nagyová.

Na to, že ještě před dvěma měsíci byla veřejnosti v podstatě neznámá, získala v Jihlavě 15,5 tisíce hlasů, o čemž si většina zvolených senátorů může jen nechat zdát. To je druhý nejvyšší počet hlasů, což proti přesile pět ku jedné není vůbec špatné.

A za úspěch považuji, že se do druhého kola senátních voleb probojovalo 18 našich kandidátů. V několika obvodech jsme prohráli o pár set hlasů, jinak bychom měli o pět senátorů víc. Takže ano, druhé kolo se nepovedlo, ale jsem přesvědčený, že za dva roky budeme proti polistopadovému kartelu úspěšnější.

Už teď zřejmě budeme mít v Senátu vlastní klub, což jsme předtím nikdy neměli. Navíc nezapomínejte, jaký dostala pětikoalice výprask v komunálních volbách. Vyhráli jsme v 18 z 27 statutárních měst, ODS jsme porazili o parník s 16,6 procenta a vyhráli v jejích baštách – v Teplicích, Jablonci nad Nisou, Litoměřicích či Mladé Boleslavi. Takže pokud by senátní volby byly mojí osobní prohrou, pak komunální volby byly osobní prohrou pana Fialy.

Spekulovalo se o tom, že senátní klání v Jihlavě má svým způsobem otestovat vaši podporu pro prezidentské volby. Bylo to tak?

To je samozřejmě hloupost. Volby v jednom senátním obvodu nic nevypovídají o volbách na Hrad. O tom možná mohli spekulovat leda tak ve SPOLU, kteří Vysočinu asi brali jako test, jestli mají Vystrčila nominovat na Hrad.

Bude hrát výsledek druhého kola senátních voleb roli ohledně vašeho rozhodnutí kandidovat na prezidenta?

Opakujete jen nesmyslné domněnky provládních novinářů. Takže znovu, nekandidoval jsem v senátních volbách. Už jsem o kandidatuře v podstatě rozhodnutý delší dobu a to, že se paní Nagyová na Vysočině nedostala do Senátu, na mém rozhodnutí nic nezměnilo.

Politologové tvrdí, že ANO nenabízí dostatek osobností pro senátní volby. Proč se vám to nedaří? Například volby v obvodu Kroměříž to zřejmě ukázaly jasně.

Máte pravdu, že jsme nestavěli bývalé herce. Ale nezlobte se, ale pana Dědečka, který je úspěšný podnikatel, považuji za větší osobnost než pana Czernina, který ke jmění přišel jako slepý k houslím a jehož rodina si na dotacích přišla už na půl miliardy. Šlechta ostatně vždy parazitovala na lidech, v minulosti přímo, teď pomocí dotací. Ostatně dotace v TOP 09, které zařídil zakladatel strany Kalousek, jsou velmi populární, své by o tom mohl vyprávět pan Schwarzenberg.

Ale zpět k otázce. Naši kandidáti byli nejen zkušení a úspěšní politici, jako třeba primátor Pardubic pan Charvát nebo primátor Ústí nad Labem pan Nedvědický, ale i třeba lékaři jako paní Procházková nebo pan Václavec. Ten se ostatně stal senátorem hned v prvním kole. Podle mě to jsou osobnosti. Voliči se ale rozhodli pro někoho jiného a to je třeba respektovat.

Co si myslíte o aktivitě vašeho neúspěšného kandidáta Dědečka, který chce podat žalobu na šéfku TOP 09 kvůli jejím výrokům?

Nemůžete se divit, když paní Pekarová napíše: „Lidé z ANO by chtěli využít Senát jen jako úkryt před vězením.“ Když se lže, je třeba nést důsledky svého jednání. Paní Pekarová by si měla uvědomit, že je předsedkyní Sněmovny a že svými přihlouplými výroky nedělá ostudu jen sobě, ale ztrapňuje celou zemi. Předpokládám, že pokud dojde na trestní řízení, tak se jistě ráda vzdá své imunity a bude chodit k soudu.

Vrchol slušnosti a politické kultury, kterou se tak rád pan Vystrčil zabývá, předvedla také paní Němcová. Teď nemyslím to, jak zpronevěřila peníze daňových poplatníků, když ještě jako místopředsedkyně Sněmovny dala k soukromému užívání svoje služební auto svému synovi. Mám na mysli její vyjádření na sociálních sítích, když o paní Nagyové napsala, že je obžalovaná štangle salámu.

Pokud mělo být druhé kolo senátních voleb referendem o vládě, pak dopadlo celkem jednoznačně ve prospěch vlády, nemyslíte?

Účast necelých 20 procent ve druhém kole senátních voleb spíše vypovídá o tom, co si lidé myslí o Senátu jako instituci. A kdyby nebylo souboje na Vysočině, který celkovou účast zvýšil o osm procent, bylo by to ještě méně. V komunálních volbách hnutí ANO pětikoalici jednoznačně převálcovalo. Nemám pochyb, že kdyby teď byly sněmovní volby, výsledky by vypadaly úplně jinak.