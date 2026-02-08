Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

  10:00aktualizováno  11:51
Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí pod 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro ně škodlivé. „My musíme ochránit naše děti,“ řekl.

Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026)
Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku premiér Andrej Babiš. (2. února 2026)
Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026)
„Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ řekl Babiš.

„Sociální sítě jsou zlem,“ řekl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO) následně v nedělní debatě na CNN Prima News. „Chtěli bychom to tento rok navrhnout. Není čas ztrácet čas,“ řekl k zákazu sociální sítí pro děti do 15 let.

Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie.

Bez Trumpa a jednání s Ruskem válka neskončí, řekl Babiš. Turkovi by sítě ve vládě zakázal

Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.

Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl.

Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

V nedělním videu se dále Babiš věnoval zejména zdravotnictví. Uvedl, že Centrum onkologické prevence v Brně se otevře 26. května. Centrum bude novou částí areálu Masarykova onkologického ústavu.

