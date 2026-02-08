Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.
„Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ řekl Babiš.
„Sociální sítě jsou zlem,“ řekl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO) následně v nedělní debatě na CNN Prima News. „Chtěli bychom to tento rok navrhnout. Není čas ztrácet čas,“ řekl k zákazu sociální sítí pro děti do 15 let.
Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie.
Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.
Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl.
V nedělním videu se dále Babiš věnoval zejména zdravotnictví. Uvedl, že Centrum onkologické prevence v Brně se otevře 26. května. Centrum bude novou částí areálu Masarykova onkologického ústavu.