Premiér Babiš pojede zkontrolovat distribuční centra obchodních řetězců

12:43 , aktualizováno 12:43

Andrej Babiš v pátek zamíří do distribučních center velkých obchodních řetězců. Podle něj jsou obchody zásobovány z 95 procent a lidé se nemusí bát, že by došly zásoby. V pátek premiér zopakoval, že není třeba vykupovat celé regály, nedostatek potravin prý nehrozí. A to ani v případě celostátní karantény.