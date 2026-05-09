Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš

Předseda opoziční ODS Martin Kupka označil Magyarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. V4 zahrnuje ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko.
„Společně se Slovenskem a Polskem máme v Evropské unii spoustu stejných zájmů a když jsme za ně v minulosti i společně bojovali, spoustu důležitých věcí se nám i podařilo prosadit. Teď si myslím, že nastal správný čas V4 obnovit a věřím, že se to i díky němu povede,“ sdělil v sobotu Babiš. Český premiér před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil tehdejšího premiéra Viktora Orbána ze strany Fidesz, který se ucházel o páté funkční období v čele vlády za sebou.
Nový maďarský parlament zvolil Pétera Magyara premiérem
Předseda ODS Kupka označil zvolení Magyara premiérem za dobrou zprávu pro Česko a jeho partnery, ale především pro občany Maďarska. „Pevně věřím, že nebude pokračovat ve sbližování s Kremlem a zaměří se na posílení spolupráce v rámci Evropy,“ uvedl na síti X. Magyarovi rovněž gratuloval.
Magyarova středopravicová strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak skončila éra národně konzervativního premiéra Orbána, který už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu. Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) šest křesel.