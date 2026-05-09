Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš

  18:53
Premiér Andrej Babiš (ANO) se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Magyarem a ke zvolení mu pogratuloval. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení Visegrádské skupiny (V4), a věří, že se to i díky Magyarovi povede.
Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda opoziční ODS Martin Kupka označil Magyarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. V4 zahrnuje ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

„Společně se Slovenskem a Polskem máme v Evropské unii spoustu stejných zájmů a když jsme za ně v minulosti i společně bojovali, spoustu důležitých věcí se nám i podařilo prosadit. Teď si myslím, že nastal správný čas V4 obnovit a věřím, že se to i díky němu povede,“ sdělil v sobotu Babiš. Český premiér před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil tehdejšího premiéra Viktora Orbána ze strany Fidesz, který se ucházel o páté funkční období v čele vlády za sebou.

Nový maďarský parlament zvolil Pétera Magyara premiérem

Předseda ODS Kupka označil zvolení Magyara premiérem za dobrou zprávu pro Česko a jeho partnery, ale především pro občany Maďarska. „Pevně věřím, že nebude pokračovat ve sbližování s Kremlem a zaměří se na posílení spolupráce v rámci Evropy,“ uvedl na síti X. Magyarovi rovněž gratuloval.

Magyarova středopravicová strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak skončila éra národně konzervativního premiéra Orbána, který už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu. Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) šest křesel.

