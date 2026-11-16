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Babiš míří do Izraele. Posílit protivzdušnou obranu chce co nejdřív

Eva Pospíšilová
Přímý přenos   6:30aktualizováno  7:43
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Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem,...

Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem, vzájemné vztahy si chválili. (4. října 2026) | foto: ČTK

Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion...
Předseda české vlády Andrej Babiš na summitu v irském Dublinu (13. listopadu...
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)
11 fotografií
OD NAŠÍ ZPRAVODAJKY V IZRAELI – Premiér Andrej Babiš (ANO) společně se čtyřmi ministry a náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem míří do Izraele. „Jedu tam na pozvání tamního premiéra Benjamina Netanjahua. Bude to důležitá cesta, v podstatě na úrovni mezivládního jednání,“ sdělil ministerský předseda. Jednání mají být zaměřena zejména na spolupráci v oblasti obrany, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí.

Premiér Babiš se při návštěvě Izraele, kterou zakončí ve středu, setká se současným izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Jicchakem Herzogem. Jednat má také s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, kterého prezident minulý týden pověřil sestavením nové vlády. Součástí programu bude i návštěva památníku obětí holokaustu Jad vašem, zdravotnického zařízení v Tel Avivu, či letecké základy Palmachim.

„Odlétám na důležitou pracovní cestu do Izraele. My jsme na ten termín čekali další dobu,“ podotkl Babiš na tiskové konferenci před odletem. Za hlavní cíl cesty označil jednání o protivzdušné obraně. „Pro nás je nejdůležitější, abychom našim občanům zabezpečili pokrytí naší země, kdyby se nedej bože něco stalo,“ uvedl.

Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem, vzájemné vztahy si chválili. (4. října 2026)
Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii avizoval mimořádně vysokou účast.(15.listopadu 2026)
Předseda české vlády Andrej Babiš na summitu v irském Dublinu (13. listopadu 2026)
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
11 fotografií

Zítřejší svátek 17. listopadu má Babiš uctít u lavičky Václava Havla v Tel Avivu. Připojí se k němu i ministři. „Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ řekl dříve premiér Babiš.

Jeho vláda v posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem změnit financování České televize a Českého rozhlasu. Kvůli zrušení koncesionářských poplatků se v neděli na pražské Letné na akci spolku Milionu chvilek sešlo na protivládní demonstraci podle organizátorů až 450 tisíc lidí.

„Máme demokracii, takže chápu, že opozice je nespokojená s výsledkem voleb. Měli jsme volby a občané rozhodli, kdo bude v koalici,“ zopakoval Babiš před odletem. Za zrušením koncesionářských poplatků si stojí. Přijetí požadavků, které mimo jiné vyzývají odvolání šéfa Sněmovny Tomia Okamury, podle svých slov zvažovat nebude.

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Protivzdušná obrana prioritou

Premiéra do Izraele doprovodí ministr obrany Jaromír Zůna, ministr zahraničních věcí Petr Macinka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Ti budou mít na programu jednání se svými izraelskými protějšky. „Máme řadu společných projektů,“ sdělil ministerský předseda.

Posílení protivzdušné obrany patří mezi hlavní priority armády. Česko má mít schopnost bránit své území před balistickými střelami. „Uděláme vše proto, abychom tyto systémy nakoupili co nejdříve. NATO nás chrání, ale v případě nějakého masivního útoku bychom to skutečně nezvládli,“ sdělil ve svém nedělním příspěvku na Facebooku.

Premiér zároveň připomněl, že Česko už v minulosti investovalo do izraelského systému protivzdušné obrany Spyder, který si pořídilo v roce 2021. Ten podle něj dokáže likvidovat například letadla a drony, ne ale balistické rakety.

Babiš také přiznal, že se na uplynulém společném jednání české a slovenské vlády dozvěděl o tom, že Slovensko nakoupilo v Izraeli systém protivzdušné obrany Barak MX. „Nechal jsem si vypracovat strategii protivzdušné obrany naší armády a je důležité, abychom měli celoplošnou ochranu našeho území,“ řekl premiér. Protivzdušnou obranou proti balistickým raketám disponuje v Evropě pouze Německo, Francie a Itálie.

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Babiš už dříve uvedl, že izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky objednané minulou vládou.

„Jednal jsem s izraelským výrobcem, který dodal střely Arrow. A jednali jsme také s firmou Leonardo, která společně s Francií má systém SAMP/T,“ řekl Babiš. Iron Dome je podle něj potřeba, „abychom to sestřelili, kdyby sem náhodou něco letělo“.

Kritika od palestinských organizací

Načasování Babišovy cesty do Izraele kritizují opoziční politici. Cestu ovšem kritizují i organizace Sdružení Přátelé Palestiny, Solidarita s Palestinou Olomouc a Mezinárodní hnutí solidarity ČR. Ve společném prohlášení, které zastaly médiím, vládu vyzvaly, aby cestu odložila na jiný termín, který nebude kolidovat se státním svátkem 17. listopadu, nebo zcela zrušila.

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„Současně požadujeme přehodnocení samotného účelu cesty, pokud má sloužit především k rozvoji zbrojní spolupráce s izraelskými společnostmi,“ uvedly organizace. Izrael vede vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy, kterou řada lidskoprávních organizací a komise OSN označily za genocidu. Izrael obvinění z genocidy odmítá.

Babiš jako premiér navštívil Izrael opakovaně již za svého prvního působení v čele vlády. S Netanjahuem jednal například v únoru 2019 o spolupráci ve vědě, výzkumu, kybernetické bezpečnosti a vodním hospodářství. Do Izraele odcestoval také v lednu 2020 na Světové fórum o holokaustu a v březnu 2021 jednal s izraelským premiérem o očkování proti covidu-19 a spolupráci při výrobě vakcín. Česko dlouhodobě patří k blízkým evropským spojencům Izraele.

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