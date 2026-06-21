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Babiš po půlroce vlády: možná všichni v koalici nejsou tak kompetentní, ale učí se

Lukáš Linhart
  13:20
Premiér Andrej Babiš v Partii Terezie Tománkové zhodnotil práci své vlády po prvním půlroce vládnutí. Babiš odmítl změny ve vládním složení a vymezil se také proti kritice ohledně novely zákona zvané lex Babiš. Předseda vlády také zkritizoval Českou národní banku za zvýšení úrokových sazeb a připustil změny v zastropování cen pohonných hmot i možné zdanění tichého vína.
Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026)

Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)
Jednání vlády. Na snímku Filip Turek. (18. května 2026)
Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19....
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Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News hodnotil první půlrok své vlády. Kabinet podle něj ví, co chce dělat, drží nízko inflaci a připravuje další kroky v oblasti investic, bydlení i důchodů. „Já to vidím pozitivně, myslím, že tu inflaci držíme dole a víme přesně, co chceme dělat,“ řekl Babiš.

Ministerský předseda hodnotil také práci jednotlivých ministrů. Ti by podle dřívějších informací měli k 30. červnu předložit přehled naplňování vládního programu. Premiér zopakoval, že změny ve vládě nyní nechystá. Spekulace o možném odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) odmítl.

„Zkrátka Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu,“ řekl. Za prioritu Babiš označil právě zdravotnictví. „Já, spolu s Adamem, jsme tým. Protože to zdravotnictví je prioritu. Máme to rozdělené,“ doplnil a zdůraznil, že Adam Vojtěch je velice úspěšný politik v Praze. Změny ve vládním kabinetu by se podle dřívějších informací mohly uskutečnit až po ročním zhodnocení práce jednotlivých ministrů.

K fungování koalice ANO, SPD a Motoristů Babiš uvedl, že lidsky podle něj vláda funguje dobře. „Já jsem byl ve třech koalicích a lidsky je ta vláda perfektní,“ uvedl. „Teďka sedím ve vládě, kde možná všichni nejsou tak kompetentní, ale učí se a člověk jim to odpustí,“ řekl.

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K práci Filipa Turka (za Motoristy) Babiš nesdělil žádné výhrady. Znovu ale zdůraznil, že Turek není součástí vlády. „Já jsem velice spokojený,“ řekl. Ke Klempířovi dodal: „Já ho mám rád. Lidsky jsou všichni fajn.“ Kritiku odmítl také v souvislosti s veřejnoprávními médii. Podle něj není pravda, že by si na ně vláda po změně financování chtěla „došlápnout“.

„Bartha není Nagyová“

Premiér se vyjádřil i ke kauzám s bydlením u členů hnutí ANO. U lídra pražské kandidátky do podzimních voleb Ondřeje Prokopa (ANO) uvedl, že věc bude muset vysvětlit a o nominacích rozhodne výbor hnutí. „Samozřejmě to nepůsobí dobře a bude to muset vysvětlit,“ řekl. Zároveň zkritizoval, že srovnatelné kauzy nejsou „stejným metrem“ posuzovány u opozičních politiků.

Babiš se zastal také šéfky Úřadu vlády Tünde Barthy. U té odmítl, že by něj šéfka úřadu měla výrazný politický vliv. „Paní Bartha není Nagyová,“ řekl. „Paní Bartha dělá věci, které já jí nařídím, je to moje podřízená,“ dodal a řekl, že šéfka Úřadu vlády má jeho plnou podporu.

Jedním z hlavních témat bylo také rozhodnutí České národní banky (ČNB) zvýšit úrokové sazby. Premiér krok ČNB opět zkritizoval a zkritizoval také guvernéra ČNB Aleše Michla. „Tyhle lidi jsou teoretici, kteří tady hlásají nějaké poučky,“ řekl Babiš. Podle něj ČNB svým postupem poškozuje domácnosti i firmy. „Oni škodí všem občanům, všem firmám a je to absolutně nepochopitelné, protože my máme druhou nejnižší inflaci v Evropě,“ míní předseda vlády.

Možná změna v zastropování

Babiš pak připustil, že vláda může od července změnit systém zastropování marží u benzinu a nafty nebo ho úplně ukončit „Ano, je pravda, že od 1. července uvažujeme nad nějakou změnou,“ uvedl. Vláda by podle něj mohla rozhodnout po jednání 29. června. Řekl také, že na vývoj cen energií a pohonných hmot může mít stále válka na Ukrajině nebo situace na Blízkém východě. „Ten dopad asi bude delší dobu, ale uvidíme, jak se k tomu Evropská unie postaví,“ řekl.

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Premiér odpovídal také na otázky ohledně rozpočtu na příští rok. Zda bude schodek vyšší, podle něj ale zatím není jasné. „Já to nevím, my nad tím trávíme strašně moc času. Naši ministři musí hledat možnosti, jak snížit ty rozpočty,“ řekl. O výsledné podobě rozpočtu chce mít vláda jasno až v září. „Musíme to dobře spočítat a budeme to řešit, ale když se začíná, tak se investuje, když se investuje, tak je práce, tak jsou tržby, tak je HDP,“ doplnil.

Kratom zničím, řekl Babiš

Na dotazy ohledně chystané novely zákony zvané lex Babiš předseda vlády odmítl, že by změny chtěla koalice prosadit kvůli němu. „Vy jste si tady všichni zvykli, že se zákony dělají proti jednomu člověku,“ řekl a zopakoval, že se definitivně zbavil Agrofertu a nemá na něj vliv.

Vyjádřil se i k důchodům. Vláda podle něj začne u profesí, které mají mít nárok odejít do penze dříve. Návrhy mají připravit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Babiš také potvrdil, že vláda chce dostát svého předvolebního slibu, který sliboval slevy na jízdném.

Ke vztahu s prezidentem Petrem Pavlem i nadcházejícímu summitu NATO Babiš řekl: „My nebráníme prezidentovi v jeho aktivitách.“ Připomněl, že schválil prezidentovu účast na Valném shromáždění OSN v září. Možnou kompetenční žaloby odmítl. „Já nechci mít žádné konflikty s prezidentem, je to zbytečné,“ řekl. Podle něj se vztahy nemají řešit soudní cestou.

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V závěru rozhovoru premiér mluvil také o tažení proti kratomu, který označil za problém. Ten se podle něj týká především mladé generace. „Udělám všechno pro to, abych zničil kratom,“ řekl. „Jsme jediní v Evropě. My jsme kratomová velmoc. Je to epidemie,“ uvedl a doplnil, že vláda má v této oblasti už konkrétní výsledky.

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