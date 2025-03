Evropa se chová jako Zelenského podřízený. Babiš o hádce v Bílém domě i Motolu

Jak vnímáte přerušení vojenské pomoci Ukrajině ze strany USA?

Jako přímý důsledek pátečního jednání v Oválné pracovně. Naše vláda, většina evropských lídrů i média za to ukrajinskému prezidentovi tleskali, ale položil si někdo otázku, jaké to bude mít důsledky pro Ukrajinu? Tohle je ten důsledek. Byla to fatální chyba. Na druhou stranu americká vojenská pomoc už byla zastavena i za Bidenovy administrativy, pak se dodávky opět obnovily.

Vyvíjí se to překotně rychle. Vypadalo to, že padla i dohoda o minerálech, ale teď se ukazuje, že může být podepsána. Zítra proto může být na stole i nějaká dohoda o obnovení pomoci.

Proč podle vás prezident Donald Trump netlačí víc na Rusko a zaměřil se hlavně na Ukrajinu?

Jak to víte? Trump chce v první řadě válku ukončit a k tomu samozřejmě musí jednat i s prezidentem Putinem. Těžko ale můžete s někým jednat, pokud mu vyhrožujete, urážíte ho a mluvíte o něm jako o teroristovi. To dělala celá Evropa poslední tři roky a nikam to nevedlo. Kdo je v té válce agresor, je jasné, je to Putin, to nikdo nezpochybňuje. Ale cílem Trumpa je válku ukončit a dělá k tomu kroky.

V souvislosti s případným uzavřením mírové dohody se mluví o vyslání evropských mírových sil na Ukrajinu. Měli by být součástí kontingentu i čeští vojáci?

Nevidím pro to důvod. Naše vojáky potřebujeme doma a potřebujeme jich víc, stejně jako policistů nebo hasičů. Mluvil jsem s lidmi z armády a byl by vůbec problém to při všech úkolech, které armáda má, personálně zvládnout.

Vraťme se ještě k hádce v Oválné pracovně mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Co jste na to říkal?

Je třeba si to pustit celé, nebyla to žádná past, 40 minut probíhalo úplně v pohodě. Pak udělal prezident Zelenskyj zásadní chybu, když začal mentorovat prezidenta USA. Zaprvé si měl vzít tlumočníka, zadruhé měl vystupovat s pokorou.

On potřebuje Spojené státy, USA nepotřebují Ukrajinu. Prezident Zelenskyj se ale takto naučil komunikovat s Evropou, která se v podstatě chová jako jeho podřízený. Teď to zkusil na Trumpa a dopadlo to, jak to dopadlo

Podaří se vztahy mezi USA a Ukrajinou narovnat? Prezident Zelenskyj už řekl, že by se vrátil k jednacímu stolu.

Uvidíme, ale já myslím, že ano. Teď už se ukazuje, že snad vychladly hlavy. Pokud by to ale nedopadlo, budou za Ukrajinu muset jednat evropské státy NATO.

Kdo konkrétně?

Někdo, koho Trump respektuje. Italská premiérka Meloniová má dobrý vztah s Muskem, maďarský premiér Orbán má zase dobrý vztah s Trumpem. Těžko to ale bude šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo šéfka unijní diplomacie Kallasová. To jsou pro něj úřednice.

Dokážete si ale představit, že by Evropa přistoupila na to, aby vyjednavačem byl premiér Orbán?

On by ale sám určitě nevyjednával. To musí být v týmu, ve kterém bude francouzský prezident Macron, britský premiér Starmer, příští německý kancléř Merz a premiérka Meloniová s Viktorem Orbánem, což by byla pro mě nejlepší sestava.

Uvědomte si totiž, že prezident Macron také vždycky volal Orbánovi, protože on má obrovské politické zkušenosti. Ta realita je jiná, než jak je to u nás vykreslováno v médiích, má tam velký respekt. Proč by jinak Macron volal Orbánovi a ne našemu premiéru Fialovi?

Dvě procenta HDP na obranu stačí

Americký prezident Donald Trump, který se snaží dojednat mír na Ukrajině, už prohlásil, že bezpečnostní záruky musí Ukrajině poskytnout Evropa, nikoliv USA. Je to podle vás v pořádku?

Myslím si, že bez angažmá USA nemůžeme mluvit o bezpečnostních zárukách. Pokud bude podepsána dohoda o minerálech, budou to pro Ukrajinu ty nejlepší bezpečnostní záruky, protože Američané by tam měli své ekonomické zájmy a ty si oni vždycky ochrání.

Prezident Trump už také řekl, že členské státy NATO by měly vydávat na obranu pět procent svého hrubého domácího produktu. Premiér Fiala mluví o zvýšení na tři procenta HDP. Je to podle vás nutné?

Je to nesmysl, dvě procenta jsou naprosto dostačující a ani ta se nedokážou smysluplně proinvestovat. Vždyť 49 miliard, tedy třetina celého rozpočtu obrany byla rozházena až v prosinci za různé zálohové platby. Mimo jiné taky zaplatili 10,5 miliardy nad rámec smlouvy za zbytečné stíhačky F-35.

Za ně celkově jen na zálohách dáme do konce příštího roku 39 miliard a nevím, jak nás to ochrání, když mají dorazit až za 10 let. V mezičase asi budeme Putina odstrašovat fakturami. Pan premiér by navíc měl férově říct, kde ty peníze vezme, jestli to bude zase na úkor zdravotnictví, důchodů, vzdělání, bydlení nebo jestli zase všechny zdaní.

Vy sám patříte mezi podporovatele Donalda Trumpa. Některé příznivce nicméně překvapila jeho snaha o zlepšení v americko-ruských vztazích. Pořád hrdě nosíte trumpovskou kšiltovku?

Jasně. Tedy já nosím babišovskou červenou kšiltovku Silné Česko. S prezidentem Trumpem se shodnu hlavně na tom, že vláda by měla hájit především zájmy svých vlastních občanů. Tedy přesně opak toho, co v ČR dělá Fiala. Trump se snaží tu válku ukončit, jak slíbil. Je pragmatik, má nějaký plán a ničemu nepomůže, když budeme hodnotit každý jeho krok. To jsme viděli v posledních dnech. Důležitý je výsledek.

Europoslanec Alexandr Vondra MF DNES v nedávném rozhovoru řekl, že dynamický nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa naplno odhalil, jaký je Evropa skanzen. Jak to vnímáte vy?

Pan Vondra objevil Ameriku, tohle víme už dávno. Evropa se stala přeregulovaným byrokratickým molochem, kde se víc řeší genderová vyváženost v korporacích než to, že se tu zavírají továrny. Amerika sází na pragmatickou ekonomiku, zatímco Evropa dusí podnikání zelenou ideologií, vysokými daněmi a regulacemi. Pokud se rychle nevzpamatujeme, budeme jen přihlížet tomu, jak nás dál USA a Asie hospodářsky válcují.

V Evropě proti sobě v současnosti stojí příznivci a odpůrci Green Dealu a balíčku Fit for 55. Situaci ještě více vyostřil prezident Trump, který odstoupil od Pařížské dohody o klimatu a ukončil Green Deal. Měla by to samé udělat Evropa?

Ano, jinak nás čeká ekonomická katastrofa. Z Green Dealu se totiž během Fialova předsednictví EU stala kvůli tomu ekofanatickému balíčku Fit for 55 šílenost, která Evropu ničí. Green Deal můžeme jen zrušit, jinak dramaticky zdraží život všem občanům a způsobí obrovskou nezaměstnanost. Jestli ho Amerika odmítla a Evropa ho bude dál prosazovat, budeme jen sami sebe ekonomicky oslabovat. Poslední pak v Evropě může zhasnout.

Předčasné parlamentní volby v Německu vyhrála konzervativní unie CDU/CSU a příštím kancléřem má být Friedrich Merz. Jak to podle vás změní německou politiku?

Německo se pod vládou levicových a zelených politiků dostalo do vážných ekonomických a bezpečnostních problémů a voliči to jasně odmítli. Friedrich Merz sliboval před volbami konzervativnější přístup, návrat k podpoře průmyslu a hospodářské politice, která přinese hospodářský růst.

CDU-CSU jedná o velké koalici s SPD a pan Merz musí v tom koaličním jednání prosadit své předvolební sliby a ukázat, že dokáže vrátit Německo zpět na cestu prosperity, protože pokud to neudělá, tak příště vyhraje AfD.

Merz už v otázce migrace slíbil, že zakáže vstup do země všem lidem bez řádných dokladů. Jste pro znovuzavedení hraničních kontrol?

Evropa musí důsledně chránit své vnější hranice. To říkám už od roku 2015, kdy začala ilegální migrace. Pokud by EU skutečně zajišťovala efektivní ochranu svých hranic a vracela nelegální migranty zpět, nemuseli bychom teď vůbec řešit otázku vnitřních hraničních kontrol.

Říkám to stále, musíme chránit Evropu na moři, bojovat proti pašerákům, pochytat je a potápět jejich prázdné lodě. Pokud se na tom Evropa neshodne a nezačne to realizovat, tak problém s nelegální migrací, která ohrožuje budoucnost celé Evropy, tu bude stále.

Vzhledem k tomu, že Německo je pro ilegální migranty cílovou zemí, kde se chtějí usadit, měla by se mít teď Česká republika na pozoru?

Rozhodně. Pokud Německo skutečně zastaví migraci na svých hranicích, hrozí, že se budou hromadit na cestě a hledat alternativní cesty. Česká republika nesmí dopustit, aby se stala novým migračním hotspotem.

Musíme mít jasný plán, jak ochránit naši hranici, a zabránit tomu, aby se z nás stala přestupní stanice pro ilegální migraci. Což v případě, že dál bude pokračovat Fiala a spol., se obávám, že se stane právě to. Pokud budeme u moci my, prosadíme přísný azylový zákon a naši zemi ochráníme klidně i s pomocí našich vojáků.

Do vlády s ODS rozhodně ne

ANO je podle průzkumů jasným favoritem voleb. Čím budete chtít koalici SPOLU porazit?

Já bych ty průzkumy nepřeceňoval, ze zásady jim nevěřím. Někdy mám pocit, že ta vysoká procenta nám agentury dávají proto, aby mobilizovaly naše oponenty. Nakonec rozhodnou voliči ve volbách a třetina z nich se rozhoduje až na poslední chvíli týden před volbami.

My se jich chceme jednoduše zeptat: Máte se dnes lépe než v roce 2021? Máte pocit bezpečí? Máte pocit, že naše země má perspektivu pod vládou Petra Fialy? Pokud ne, nabízíme vám konkrétní řešení, jak to změnit.

Co konkrétně nabídnete?

Náš program a kampaň budou zaměřeny na to, co lidi skutečně trápí: vysoké ceny energií, nedostupnost bydlení, vysoké nájmy a také vysoké daně, nízké platy a důchody, bezpečnost i svoboda slova. Program dolaďujeme, ale mohu říci, že hlavní důraz bude na naše občany a na to, jak jim zlepšit život. Ne na ideologie, ne na Brusel, ne na války – ale na české rodiny, seniory, zaměstnance, podnikatele.

Šanci proniknout na podzim do Sněmovny mají nyní i menší uskupení – Motoristé, Přísaha a Stačilo!, jsou to pro vás potenciální koaliční partneři?

Nejdřív musí projít volbami, pak se uvidí. Nemá teď smysl spekulovat nad koalicemi, když nevíme, jaké karty politikům voliči rozdají. Důležitý je program a ten zatím nikdo z nich nepředstavil.

Zaslechla jsem, že ANO by mohlo jít do vlády i s ODS, ale bez Petra Fialy. Byla by to pro vás varianta?

To určitě ne, to absolutně vylučuju, vždyť je to náš hlavní soupeř, popřeli bychom sami sebe. Celá koalice SPOLU je symbol korupce, mají to v DNA, jak už jsem řekl. Ideální scénář je pro nás jednobarevná vláda ANO. Pokud to nebude možné, chceme mít alespoň tolik poslanců, aby bez nás nešla vláda sestavit. Ale spolupráci s ODS nebo dalšími stranami pětikoalice určitě vylučuji.

Českem už několik dní rezonuje korupční kauza nemocnice v Motole. Vypořádalo se s ní ministerstvo zdravotnictví dostatečně?

A jak se s tím vypořádali? Že odvolali ředitele Ludvíka? To, co se děje v Motole, potvrzuje to, proč jsem šel do politiky. A to, že korupce těmto tradičním stranám a hlavně ODS, která ji má v DNA, nevadí.

Celá kauza v Motole vznikla hlavně kvůli rozhodnutí nejhoršího ministra zdravotnictví v historii ČR Válka zničit projekt nejlepší onkologické nemocnice v Evropě. Za osm miliard jsme ji chtěli postavit v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Protože to připravoval Babiš, Fialova vláda projekt zrušila a dala peníze Ludvíkovi, který je rozkrádal.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nicméně několik dní po zásahu prohlásil: „Zasáhli jsme včas, zlikvidovali jsme hydru.“ Neměl ale okamžitě nařídit v nemocnici audit, když jde o organizaci v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví?

Hloubkový audit by nařídil každý normální manažer, pokud by se nebál, že se objeví něco, co nechce. A u ministra Válka to tak vypadá. To je úplné minimum, co měl udělat. Hlava hydry je ale především premiér Fiala a hned pod ním je sám ministr Válek. Vždyť se podívejte, co se děje ve zdravotnictví od jejich nástupu.

Okolí premiéra je podezřelé kvůli zakázkám v IKEM, on sám je navíc podezřelý z toho, že v této kauze zneužil GIBS. A pan Válek to vždycky jen kryl. Teď se zneužívají všechny složky státu na to, aby se dělaly kšefty, aby se udrželi u moci.

V roce 2020 ale hnutí ANO v koalici s ČSSD podpořilo Miloslava Ludvíka do Senátu. Považujete to zpětně za chybu?

Vždyť je to k smíchu. Ludvík byl sociální demokrat. Tehdy jsme nestavěli svého kandidáta a náš vládní koaliční partner nás požádal o podporu. I když z toho naše pražská organizace nebyla nadšena, tak jsme ho podpořili. Dělat z něj kvůli tomu člověka z ANO je úplně absurdní. Pokud vím, tak v té době navíc ještě nekradl.

Jak to víte?

Měl prověrku od NBÚ, kterou Adam Vojtěch nařídil 2019 u všech ředitelů nemocnic. Tu by nedostal, pokud by o jeho financích měl NBÚ nějaké pochybnosti. Prověrka mu vypršela v roce 2024, tak je otázka, jestli si pan Válek pohlídal její prodloužení a pokračoval v tom protikorupčním opatření. A hlavně: podívejte se na seznam lidí, kteří byli na oslavě šedesátin pana Ludvíka, to mluví za vše.