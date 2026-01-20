Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

  13:12
Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v úterý kritizoval prezidenta Petra Pavla za návrh prodat Ukrajině čtyři letouny L-159. Předseda vlády tvrdí, že „žádná letadla nejsou na skladě“. Uvedl také, že neví, proč si hlava státu nevzala na návštěvu Ukrajiny pořádné podklady.

„Žádná letadla nejsou na skladě. My jsme nic nerozhodli. Pan prezident říká dlouhodobě stejnou věc. Už v roce 2023 řekl, že by je Ukrajina mohla dostat. To stejné říká teď. Nevím, proč to říká,“ prohlásil Babiš na svém Facebooku.

Podle něj má ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) k situaci stejný postoj jako měla i jeho předchůdkyně Jana Černochová z ODS. „Nevím, proč si (prezident Pavel) na Ukrajinu nevzal pořádné podklady, aby se dozvěděl, že naše armáda ty letadla potřebuje,“ dodal.

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference premiéra Andreje Babiše. (16. ledna 2026)
Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO). (7. ledna 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna 2026)
Babiš také sdělil, že přenechání strojů Ukrajině nebylo ve hře ani v době, kdy vládla předchozí koalice Petra Fialy. Poslankyně Černochová, která do podzimu zastávala post ministryně obrany, v pondělí řekla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku. Na podrobnosti se chce dotazovat na sněmovním výboru pro obranu.

Letadla L-159 proti dronům

Pavel minulý týden při návštěvě Ukrajiny hovořil o možnosti poskytnout Ukrajincům několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. V neděli pak před odletem do Vatikánu uvedl, že ukrajinská strana navrhla odkoupení letounů L-159.

Česko nabídlo Ukrajině bitevníky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Poskytnutí čtyř letounů ze 24, která armáda má, podle prezidenta představuje přijatelnou míru rizika. Ministr zahraničních věcí Macinka (Motoristé) v neděli prohlásil, že se Pavel zachoval jako slon v porcelánu. Podle něj prezident s vládou nabídku nekonzultoval.

Pavel kritiku odmítl a ohradil se proti mentorování. Řekl, že o letouny má Ukrajina zájem nejméně půl roku, jeho nynější jednání navazovalo na dřívější debaty a nyní by šlo o odkoupení strojů.

Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině

Armáda však podle Babiše letadla potřebuje. „My nerozhodujeme o letadlech, rozhoduje armáda a armáda rozhodla, že letadla potřebuje,“ uvedl premiér v pondělí po jednání lídrů vládní koalice. Životnost strojů podle něj sahá za rok 2040.

Podle Pavla by však prodej letounů Ukrajině obranyschopnost Česka nenarušil. „Obávám se, že tímto rozhodnutím se blížíme spíše sobectví než solidaritě,“ reagoval v pondělí. Čtyři letouny z celkového počtu 24, které česká armáda má, by podle něho byly přijatelným rizikem při pomoci zemi, která se již téměř čtyři roky brání ruské agresi.

