„Žádná letadla nejsou na skladě. My jsme nic nerozhodli. Pan prezident říká dlouhodobě stejnou věc. Už v roce 2023 řekl, že by je Ukrajina mohla dostat. To stejné říká teď. Nevím, proč to říká,“ prohlásil Babiš na svém Facebooku.
Podle něj má ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) k situaci stejný postoj jako měla i jeho předchůdkyně Jana Černochová z ODS. „Nevím, proč si (prezident Pavel) na Ukrajinu nevzal pořádné podklady, aby se dozvěděl, že naše armáda ty letadla potřebuje,“ dodal.
Babiš také sdělil, že přenechání strojů Ukrajině nebylo ve hře ani v době, kdy vládla předchozí koalice Petra Fialy. Poslankyně Černochová, která do podzimu zastávala post ministryně obrany, v pondělí řekla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku. Na podrobnosti se chce dotazovat na sněmovním výboru pro obranu.
Letadla L-159 proti dronům
Pavel minulý týden při návštěvě Ukrajiny hovořil o možnosti poskytnout Ukrajincům několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. V neděli pak před odletem do Vatikánu uvedl, že ukrajinská strana navrhla odkoupení letounů L-159.
Česko nabídlo Ukrajině bitevníky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary
Poskytnutí čtyř letounů ze 24, která armáda má, podle prezidenta představuje přijatelnou míru rizika. Ministr zahraničních věcí Macinka (Motoristé) v neděli prohlásil, že se Pavel zachoval jako slon v porcelánu. Podle něj prezident s vládou nabídku nekonzultoval.
Pavel kritiku odmítl a ohradil se proti mentorování. Řekl, že o letouny má Ukrajina zájem nejméně půl roku, jeho nynější jednání navazovalo na dřívější debaty a nyní by šlo o odkoupení strojů.
Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině
Armáda však podle Babiše letadla potřebuje. „My nerozhodujeme o letadlech, rozhoduje armáda a armáda rozhodla, že letadla potřebuje,“ uvedl premiér v pondělí po jednání lídrů vládní koalice. Životnost strojů podle něj sahá za rok 2040.
Podle Pavla by však prodej letounů Ukrajině obranyschopnost Česka nenarušil. „Obávám se, že tímto rozhodnutím se blížíme spíše sobectví než solidaritě,“ reagoval v pondělí. Čtyři letouny z celkového počtu 24, které česká armáda má, by podle něho byly přijatelným rizikem při pomoci zemi, která se již téměř čtyři roky brání ruské agresi.