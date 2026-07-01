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Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

Eva Pospíšilová
  14:54
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta...
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
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Mezi Hradem a Strakovou akademií to dál jiskří kvůli nadcházejícímu summitu v Ankaře. Prezident Petr Pavel by rád ještě probral s premiérem Andrejem Babišem, kdo má, či nemá být šéfem české delegace a kdo má, či nemá právo na summitu vystoupit. Premiér Andrej Babiš ale ke schůzce nevidí důvod. Portál iDNES.cz získal dopis, v němž se to Babiš snažil Pavlovi vysvětlit.

„V reakci na Váš dopis ze dne 30. června 2026 si dovoluji uvést, že vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k Ústavnímu soudu a vláda České republiky následně splnila vše, co jí Ústavní soud svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen,“ stojí v dokumentu se včerejším datem.

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Babiš v něm konstatuje, že ze strany ministerstva zahraničních věcí nedochází podle jeho informací k žádnému bránění nebo komplikování účasti prezidenta na summitu NATO.

„Naopak, servis pro prezidenta republiky bude plně zajištěn v rámci stávajícího složení jednotné delegace České republiky, kterou dle rozhodnutí vlády povede premiér,“ napsal ministerský předseda.

Doplnil, že letošní summit je za stávající geopolitické situace klíčový a zároveň se pro jeho vládu jedná o první summit NATO, proto považuje za nezbytné, aby v Ankaře osobně prezentoval zahraniční a bezpečnostní politiku právě z pozice jeho vlády, která je za ni i ústavně odpovědná. „Má se mimo jiné projednávat otázka 70 miliard eur pro Ukrajinu, v níž se naše pozice mohou lišit,“ konstatoval Babiš.

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Premiér v dopise vyjádřil také, že ho mrzí, jak se celá záležitost vyvinula. „Mnohokrát jsem se vyjádřil v tom smyslu, že nemám žádný zájem o to vést s Vámi spory,“ uvedl Babiš a dodal: „Znovu si vás také dovoluji požádat, zda byste účast opětovně zvážil a projevil velkorysost vůči České republice, jejíž reputaci celý tento spor poškozuje a pravděpodobně poškozovat bude i nadále,“ sdělil Babiš s tím, že potvrzuje také, co dříve řekl veřejně, a sice, že jeho vláda je připravena rozhodnout, že příští rok povede delegaci České republiky na summit NATO v Tiraně.

Spor o účast prezidenta na summitu NATO se vyhrotil poté, co vláda po několikaměsíčním sporu prezidenta nezařadila do delegace. Pavel si následně účast vymohl díky předběžnému opatření Ústavního soudu. Nyní se čeká, jakou pozici bude nakonec na summitu zastávat.

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