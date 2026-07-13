Podle Pinka se Babiš během let v politice naučil velmi dobře pracovat se svými voliči. „Ví, co, kdy a jak má říct, aby to zapracovalo.“
Výpady vůči prezidentovi. Politologové vysvětlují, proč Babiš změnil strategii
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Fidesz přepnul prezidenta na ruční ovládání, tvrdí premiér Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar obvinil opoziční stranu Fidesz, která v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišla o moc v zemi, že přepnula na ruční ovládání prezidenta Tamáse Sulyoka. V...
Výpady vůči prezidentovi. Politologové vysvětlují, proč Babiš změnil strategii
Ještě nedávno premiér Andrej Babiš (ANO) vystupoval jako prostředník mezi hlavou státu a koaličními Motoristy. V poslední době se však jeho rétorika vůči Petru Pavlovi vyostřila. Podle politologů...
Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány, hledané tři mladíky už policie má
Přes dva týdny policisté marně pátrali po násilníkovi, který v červnu v Přerově na ulici bezdůvodně zaútočil na mladistvého hocha a vážně ho zranil. Na začátku července proto oslovili veřejnost s...
CO (NE)VIDĚT Z VARŮ: Sedm tipů na nejlepší festivalové filmy
Z více než stovky snímků letošního karlovarského festivalu přináší iDNES.cz sedm tipů na ty, které vyvolaly největší rozruch. Jsou mezi nimi příběhy o rodinných vztazích, o konfliktech jednotlivce...
Starší než Stonehenge a neprozkoumaný. Pravěký rondel u Hradce má padnout kvůli obchvatu
Jeden z dvojice unikátních, tisíce let starých rondelů objevených v Hradci Králové překáží stavbě důležité silnice. Za jeho záchranu vznikla petice, ministerstvo se zabývá podnětem na jeho prohlášení...
Celé Česko zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami
Česko v úterý zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami. Napršet může kolem 50 milimetrů, nárazy větru dosáhnou rychlosti kolem 90 km/h. Meteorologové varují také před intenzivním odtokem vody ze svahů,...
Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty
Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu...
Vandalové zdemolovali v parku lavičky a koše, radní na ně vypsal odměnu
Velkou škodu napáchali v závěru minulého týdne v olomouckém parku zatím neznámí vandalové. Na místě poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček a také poškodili několik košů. V městských parcích...
Ukrajinci trefili za týden devadesát ruských lodí. Na Krymu je benzin za stovku
Neuvěřitelných devadesát plavidel zasáhly ukrajinské drony v Azovském moři za poslední týden. Jen v noci na pondělí čtrnáct. Klíčová ruská námořní cesta se pomalu mění v jezero, stejně jako se Krym...
Vláda má jednat o revizi zákonů kvůli řízení přechodu na obrannou ekonomiku
Vláda se má zabývat záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovala ministerstva obrany a vnitra. „Provedeme revizi krizové a obranné legislativy s cílem optimalizovat...
Hasiči stále prolévají sutiny hořící budovy. Předání majiteli snad ke konci týdne
Likvidace požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli se odkládá, původně to hasiči předpokládali v pondělí. V noci pokračovali v...
„Morální odsudek činnosti StB.“ Soud řešil perzekuci herce Töpfera, schválil dohodu
Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekuovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných...