Návrh rozpočtu ve středu ve třetím čtení projednává Sněmovna. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už poslanci schválili, ve středu rozhodnou o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a následně budou schvalovat rozpočet jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila.
Pavel přijme Babiše v úterý ve 14:00. O den dříve se prezident setká s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), i tématem této schůzky bude rozpočet. Pavel už dříve řekl, že rozpočet nebude vetovat, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Chce ale Babiše a Schillerovou upozornit na problémy.
Už dříve v této souvislosti zmiňoval především výši výdajů na obranu. V projevu ve Sněmovně minulý týden uvedl, že dnes není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly, řekl.
Podle návrhu vlády by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro úřad vyčlenit o 21 miliard více. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z jiných rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna.