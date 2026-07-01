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Babiše k neformální večeři v Ankaře doprovodí Monika. Pavel se asi nezúčastní

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  17:02
Monika Babišová a Andrej Babiš (2018)

Monika Babišová a Andrej Babiš (2018) | foto: Profimedia.cz

Andrej Babiš i jeho manželka Monika odvolí v Průhonicích. (20. září 2024)
Monika Babišová a Andrej Babiš (2018)
Andrej Babiš a Monika Babišová přichází do volební místnosti. (7. června 2024)
Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a...
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Dalším členem delegace premiéra Andreje Babiše na summit v Ankaře bude jeho manželka Monika, která ho doprovodí i na neformální večeři. Serveru iDNES.cz to ve středu potvrdil sám předseda vlády. Prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že neočekává, že by se neformální večeře zúčastnil.

„Ano, doprovodí mě na neformální večeři,“ potvrdil serveru iDNES.cz Babiš. Přestože s manželkou žije odděleně, nadále je spojují rodinné vazby i přátelské vztahy.

Vláda mi jmenovitě určila, koho vzít na summit, říká Pavel. Tvrdí, že nemá mandát

Otázka účasti prezidenta na jednotlivých částech summitu byla předmětem prvotních sporů mezi Hradem a vládou po potvrzení jeho cesty. „O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda ani ministr zahraničí,“ řekl ve čtvrtek České televizi a Českému rozhlasu Pavel.

Prezident zároveň prohlásil, že by měl být automaticky vedoucím delegace. Po úterním jednání vlády však premiér oznámil, že českou delegaci povede on.

Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka již dříve avizoval, že neoficiální večeře před zahájením summitu se zúčastní právě předseda vlády, který na ni obdržel pozvánku vystavenou na své jméno.

Pavel následně Babišovi nabídl kompromisní řešení, podle něhož by si premiér vybral jedno ze dvou vrcholných jednání a druhého by se zúčastnil prezident. Vzhledem k tomu, že vláda rozhodla jinak, Pavel očekává, že se neoficiální večeře nezúčastní.

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