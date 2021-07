Na dovolenou nemám právo, budu pracovat, uvedl Babiš po loňské kritice

„Odjel jsem do Řecka, to byl skandál. Ale měl jsem to zaplacené. Dcera říkala – tati, když nepojedeš, už s tebou nemluvím. Na Krétě jsem byl každé ráno on-line s Integrovaným centrálním řídícím týmem, neustále makám,“ obhajoval premiér svou loňskou dovolenou v zahraničí.

Jeho letošní dovolenou pak bude pravděpodobně jen pracovní cesta do Vietnamu. „Vezmu podnikatele do Vietnamu, to mě baví,“ upřesnil své prázdninové plány.

K tomu, jak vláda zvládla pandemii koronaviru uvedl, že první vlnu Česko zvládlo nejlépe, stále si stojí za označením „best in covid“.

„Všichni jsme měli pocit, že už je to dobré. Ale neoslavoval jsem to na Karlově mostě,“ zhodnotil Babiš počínání vlády i obyvatel během loňského jara.

Na konci srpna, kdy začaly počty nakažených stoupat, se podle něj na ministerstvu zdravotnictví objevovaly rozdílné názory, jak se postavit šíření nákazy. První chybu vidí v tom, že se nenosily roušky. Uznal, že omylem bylo také rozvolnění opatření pro maloobchody před Vánocemi.

„I ve zdravotnictví byli promořovači, a to byl důvod, proč jsem odvolal Blatného. Ne kvůli Sputniku, nesmysl. Bylo to kvůli tomu, že tam byl jeden jeho člověk – jeho pravá ruka – který zkrátka říkal, že je třeba promořovat. Říkal jsem mu doktor Smrt,“ vysvětlil Babiš odchod svého třetího ministra.



Ve vysílání CNN Prima NEWS také přiznal, že covidová pandemie zhoršila vnímání jeho Hnutí ANO.

„V dubnu 2020 jsme měli 35 procent. Nikdy by nás nemohli porazit, nikdy. Covid jim pomohl, naštval všechny lidi. Byli frustrovaní a dávají nám za vinu plno věcí,“ vysvětlil premiér.



U tématu voleb ještě zůstal a popsal svůj názor na stranu Roberta Šlachty Hnutí Přísaha. „Vypadá to, že se mu daří. Lidi mají pocit, že bude úspěšný. Ale on vůbec neví, o co jde. Asi rozumí policii, ale politika? Bere nám naše voliče. Založil jsem hnutí a on to kopíruje,“ řekl Babiš v letním vysílání pořadu 360° Pavlíny Wolfové.

Šlachta se stal prvním předsedou svého hnutí Přísaha. Protikandidáta neměl. (26. června 2021)

V závěru promluvil o svých dětech. Andrej Babiš má celkem čtyři děti, dvě z každého manželství. „Byl jsem na své první dvě děti náročný – to byla chyba. Sparťanská výchova je na prd, je mi to celkem líto. Teď mám s Monikou dvě děti. Tady jsem ten dobrý kvazi-dědeček a ona je tvrdší, takže je vychovávám jinak,“ upřesnil.



Dodal také, že jeho mladší děti politika moc nezajímá. Dcera Vivien prý není moc nadšená, že je v politice. Syn Frederik to naopak neřeší. „Frederik to moc neřeší, ten má teď holky – má druhou. Vypadá skvěle, má 195 cm, je vymakaný. Kdybych měl postavu jako on, tak mám 10 procent navíc. To už do října nedám,“ uzavřel s nadsázkou Babiš.