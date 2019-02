Babiš potvrdil, že se odvolal proti rozhodnutí Černošic v kauze střetu zájmu

Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal rozhodnutí kvůli údajnému přestupku proti zákonu o střetu zájmů před dvěma týdny. Výsledek nezveřejnil. Z Babišovy následné reakce bylo zřejmé, že stanovisko bylo v jeho neprospěch. Řekl, že se odvolá. Dosud se k tomu odmítal vyjádřit.

Premiér čelí podezření, že porušuje zákon o střetu zájmů, neboť jako veřejný činitel prostřednictvím Agrofertu vlastní média.

Moji právní zástupci mě informovali, že se mým jménem odvolali proti rozhodnutí Městského úřadu v Černošicích. Upřímně, celé mi to připadá absurdní. Já se od začátku chovám přesně podle zákona Lex Babiš, který sněmovna přijala jen kvůli mně. A nechápu, jak úředník z Černošic dospěl k tomu, že to může být zpochybněno,“ uvedl pro iDNES.cz Andrej Babiš. Dodal, že Transparency International, která podnět do Černošic zaslala, a její ředitel, proti němu vedou osobní válku.

Udali jste mě do Bruselu, udali jste mě do Černošic, vyčítal Babiš Pirátům:



Premiér se brání tím, že holding loni vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.



Na černošický úřad se kvůli posouzení údajného Babišova střetu zájmů obrátila v srpnu organizace Transparency International ČR. Také sněmovní Piráti si nechali zpracovat právní analýzu, zda Babiš porušuje český zákon o střetu zájmů a evropské nařízení o střetu zájmů.

Po premiérově odvolání by měl černošický úřad předat spis odvolací instituci, kterou je středočeský krajský úřad. Ten pak může rozhodnutí zrušit, potvrdit, nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání. Správní řízení je na rozdíl od soudního neveřejné. Rozhodnutí je možné kvůli ochraně zveřejnit až po nabytí právní moci.