OBRAZEM: Podnikatel, premiér, prezidentský kandidát. Babiš slaví sedmdesátiny

Podnikatel, zakladatel hnutí ANO, expremiér, a prezidentský kandidát Andrej Babiš slaví sedmdesátiny. Jubileum plánuje oslavit především s rodinou a známými. „Nic velkého pompézního to nebude. Není moc co slavit, to první číslo, co tam bude, je peklo. Podstatné ale je, jak se cítím,“ uvedl na Instagramu.