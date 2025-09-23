Policie sdělila podezření muži, který udeřil Babiše holí. Hrozí mu až tři roky vězení

  12:03
Zkraje září napadl na mítinku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou berlí jednou ranou do hlavy a jednou do zad. Nyní 63letému muži krajští kriminalisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. K činu se přiznal, může však jít do vězení.
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...
Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět...
Setkání Andreje Babiše a stoupenců hnutí ANO na brněnském Zelném trhu. (16....
Byl to zkrat, říká muž, který zaútočil na Babiše
„Kriminalisté vedou ve věci zkrácené přípravné řízení,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Podle ní policisté vyslechli dvacet svědků včetně Babiše. „Podezřelý muž se k činu doznal,“ potvrdila. Muži nyní hrozí vězení od šesti měsíců do tří let.

Šéfa hnutí musela z mítinku v Dobré odvézt záchranná služba a ošetřit jej. Podle útočníkových slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal dříve redakci iDNES.cz.

Rána berlí pro Babiše, plivanec na Fialu. Situace se radikalizuje, míní politologové

„Bylo to ve mně,“ dodal ale vzápětí s tím, že se celá událost odehrála velmi rychle. Podle vlastních slov jej vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu, kterou slíbil během svého vládního angažmá postavit pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

Na české politice mu pak prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“. Za svůj čin se později omluvil a Babišovi popřál k narozeninám. Předseda hnutí ANO prohlásil, že muži odpustil.

Podle zdroje blízkého vyšetřování útočník v minulosti dvakrát neúspěšně kandidoval v komunálních volbách jako nezávislý kandidát.

2. září 2025

