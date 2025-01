„Raději vůni benzinu“. Babiš nastínil, s kým bude chtít ANO spolupracovat

„Tento rok není nic jisté, určitě bychom si přáli zopakovat ve volbách do Poslanecké sněmovny výsledek z krajských voleb. Věříme, že nás voliči podpoří a že se do vlády vrátíme. A pokud se to stane, znovu napravíme všechny ty věci, které tato nejhorší vláda, kterou jsme tu kdy měli, pokazila,“ uvedl k nadcházejícím podzimním volbám předseda ANO Andrej Babiš.

Na závěr se moderátor zeptal, zda má Babiš raději vůni benzinu, nebo třešní? Narážel tak na to, zda by spolupracoval raději se stranou Motoristé sobě, nebo koalicí Stačilo! vedenou komunisty, kteří v průzkumech opakovaně atakují hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. „No tak samozřejmě vůni benzínu. Motoristé, jasně,“ odpověděl Babiš na otázku.

Podle posledního průzkumu společnosti NMS Market Research z prosince by se do Sněmovny dostaly obě zmíněné strany – Motoristé sobě s 5,3 % a Stačilo! s 5,2 % hlasů.

Motoristé zatím největší úspěch zaznamenali ve volbách do Evropského parlamentu. Jejich společná kandidátka s hnutím Přísaha získala dva mandáty, s více než 10 procenty hlasů skončili na třetím místě za hnutím ANO a koalicí SPOLU. Úspěch tehdy zaznamenala i koalice Stačilo!. Dva mandáty získala díky čtvrtému místu a 9,6 procenty hlasů.

Hlavním cílem je porážka ODS

V prosinci se příznivci Motoristů sešli na svém prvním oficiálním kongresu, kde oznámili růst své strany a své ambice vstoupit do příští vlády. Strana tehdy přijala 1 415 nových členů a představila i své „ideové desatero“ a expertní tým. V desateru jsou hesla jako Automobil není nepřítel, Uhlí není nepřítel, Trh není nepřítel nebo Koruna není nepřítel.

„Nabízíme ztraceným voličům ODS alternativu. Mohou volit čerstvou pravicovou sílu, která si nemaže hlavu nutellou, nesebedojímá se německými platy za čtyři roky, nedává pět gólů za zápas a tak dál,“ nastínil na kongresu předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

„Hlavním cílem je porážka ODS ve volbách do Sněmovny v roce 2025,“ řekl Macinka. Čestným prezidentem strany byl jmenován europoslanec Filip Turek, který členem ale není. V expertním týmu strany je pak například šéf stomatologické komory Roman Šmucler, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká nebo ekonom Vladimír Pikora.