Babiš se Kalouskovi zatím omlouvat nemusí, spor se vrací k okresnímu soudu

„Můj právník ještě neobdržel odůvodnění. Jediné, co víme, je, že to soud zrušil a vrátil k novému projednání. Vzhledem k tomu, že nemám podrobnější informace, nemohu to nyní více komentovat,“ řekl iDNES.cz bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Babiš v roce 2018 ve vyhrocené sněmovní diskusi před hlasováním o vyslovení důvěry vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“. Kalouskovi také tykal a označil ho i za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Reagoval tak na poslancovu kritiku Babišova charakteru.

Okresního soudu pro Prahu-západ loni v září rozhodl o tom, že se má premiér Kalouskovi omluvit. Soudkyně Simona Kačerová k tomu loni uvedla, že ze strany premiéra šlo o nezvládnuté emoce a čistě osobní útok, při kterém byl Babiš ovlivněn dlouhodobou averzí vůči Kalouskovi a chtěl si s ním vyřídit osobní účty.

Babišovi právníci se však odvolali a nyní u Krajského soudu v Praze uspěli. „Rozhodnutí soudu I. stupně je zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání,“ uvádí soudní databáze.



Předseda vlády dlouhodobě trvá na tom, že řekl pravdu, za kterou se omlouvat nebude. Jeho právník dříve uvedl, že Kalousek výroky vyprovokoval. Babiš podle advokáta čerpal z veřejných zdrojů, podezření a pochybností o armádních zakázkách, jež měl Kalousek na starosti jako náměstek ministra obrany.

Kalouskův právník naopak poukázal na to, že poslanec nebyl v souvislosti se zmíněnými zakázkami odsouzen, stíhán ani prověřován. Jako důkaz předložil i vyjádření ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), podle něhož ministerstvo ve vztahu ke Kalouskovi neeviduje ani hmotnou škodu, ani smrt parašutisty.

VIDEO: Babiš šel za demonstranty, pak se hádal s Kalouskem