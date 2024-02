Malostranský zápisník: Slyšeli jsme slovo předsedy a nanebevstoupení v hnutí ANO

Na sněmu hnutí ANO se objevila milá novinka. Projev Andreje Babiše zakončil moderátor takto: „Slyšeli jsme slovo předsedy.“ Což je (lidovci a jiné reakční živly vědí) tradiční součást liturgie mše svaté, když se čte z evangelia: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ Či latinsky: „Verbum Domini.“ A protože Babiš nepochybně znamená pro hnutí ANO minimálně totéž jako pro křesťany trojjediný Bůh, mohlo by se to vžít natrvalo, ba možná by se ANO mohlo inspirovat i dalšími mešními rituály, třeba: „Svatý, Svatý, Svatý Andrej, předseda zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech!“

Dnes si anglické termíny zamilovali hlavně ti, kdo by si anglicky ani neobjednali kafe.