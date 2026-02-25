„Dnes ráno jsme se domluvili, že už je místo k dispozici a že ministerstvo vnitra najde peníze. Udělali jsme to nějakou dohodou s ministrem vnitra, že najde peníze a začne to projektovat,“ uvedl Babiš. Projektová dokumentace podle něj trvá rok. Záměr označil za velkou výzvu.
Kdy a kde by mělo tréninkové centrum vyrůst, Babiš neupřesnil. O vybudování centra, které by neslo pojmenování po známé a úspěšné gymnastce Čáslavské, se mluví už zhruba deset let.
O výstavbu tréninkového centra dlouhodobě usiluje Česká gymnastická federace. Podle dřívějších plánů měla hala sloužit nejen pro sportovní gymnastiku, ale také pro další gymnastické sporty, jako jsou skoky na trampolíně, sportovní aerobik, akrobatická gymnastika, teamgym nebo parkour. Hala měla pojmout 200 diváků. Náklady na stavbu se v roce 2018 odhadovaly na zhruba 400 milionů korun.
Olymp Centrum sportu ministerstva vnitra, které se nachází v Bubenči v ulici Za Císařským mlýnem, pro stavbu potřebovalo změnu územního plánu.
Její projednávání Praha v roce 2020 ukončila, se stavbou nesouhlasily Praha 6 a 7 ani městský Institut plánování a rozvoje (IPR) a území bylo v záplavové oblasti.
Sportovní gymnastka Věra Čáslavská během své závodní kariéry vybojovala na 140 medailí včetně 11 olympijských, čtyřikrát se stala mistryní světa a jedenáctkrát mistryní Evropy.