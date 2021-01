Bez červené kšiltovky. Babiš si po násilnostech v USA změnil fotografii

Babiš události v USA na Twitteru odsoudil. „Co se stalo ve Spojených státech, je bezprecedentní útok na demokracii, při kterém zemřeli čtyři lidé. Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Pevně doufám, že tyto incidenty nebudou pokračovat,“ napsal ve čtvrtek ráno.

Ve středu do sídla amerického Kongresu ve Washingtonu vpadli Trumpovi příznivci. Zemřela přitom jedna žena. Stalo se to v době, kdy obě komory jednaly o potvrzení hlasů volitelů z jednotlivých amerických států. Ty nakonec formálně potvrdily vítězství Trumpova demokratického soupeře Joea Bidena.

Trump však porážku nadále odmítá s tím, že hlasování provázely rozsáhlé podvody. Svá tvrzení zopakoval i poté, kdy dav pronikl do Kapitolu.

Do té doby měl ještě Babiš na svém profilu fotografii s červenou čepicí. Už od středečního večera ho někteří lidé vyzývali, aby ji sundal. Kšiltovka nakonec o dvě hodiny později z profilu skutečně zmizela a vystřídala ji fotografie s rouškou. Profilovou fotografii si Babiš změnil i na Facebooku.

Redakce se obrátila na premiéra s dotazem, aby se k změně profilových fotografií vyjádřil.

„Červená kšiltovka byla naším symbolem v kampani do EU voleb, symbolem Silného Česka. Ale je pravda, že byla inspirovaná Trumpem. A po tom, co se ve Spojených státech odehrál ten bezprecedentní útok na demokracii, který jsem jednoznačně odsoudil, přišlo mi vhodné svůj postoj vyjádřit i tím, ze po nějakém čase změním svou profilovou fotografii,“ uvedl pro iDNES.cz.

Babiš začal červenou kšiltovku s názvem Silné Česko používat v roce 2019 v rámci kampaně před tehdejšími eurovolbami. Na své sociální sítě si fotku s čepicí umístil v květnu 2019. Sám Babiš tehdy připustil, že se inspiroval mítinky amerického prezidenta Donalda Trumpa, a věří, že se čepice uchytí i v Česku.

„Když jsem se připravoval na cestu do Spojených států, tak jsem koukal na různá videa s prezidentem Donaldem Trumpem a zjistil jsem, že na mítincích tam mají všichni takovou čepici,“ vysvětloval Babiš s tím, že by byl rád, kdyby ji lidi nosili například na sportovní zápasy. „Blíží se volby, takže by bylo fajn, kdyby to lidi nosili,“ uvedl premiér tehdy ve videu.

Červenou čepici si Babišův tým „vypůjčil“ od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten na ni před volbami na podzim 2016 použil heslo Make America Great Again (MAGA, pozn. red.). Stejný slogan používal Trump i v prezidentských volbách v loňském roce.