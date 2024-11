KOMENTÁŘ: Nejvíc kremelského másla má na hlavě Fiala a ODS, píše Babiš

Jeho snaha mě a hnutí ANO neustále spojovat s Ruskem a Vladimirem Putinem nebo z nás dělat bezpečnostní hrozbu je už vážně trapná. Jak to bývá, nejvíc kremelského másla má na hlavě pan Fiala a jeho ODS. Fakta mluví jasně.

Pokud někdo koketoval s Ruskem, tak to vždy byla ODS. Posledním českým premiérem, který byl v květnu 2013 v Rusku, kde jednal s Vladimirem Putinem, byl tehdejší předseda ODS Petr Nečas. Tehdy už rok dělal šéfa panu Fialovi coby ministru školství.

Byla to ostatně Nečasova vláda společně s panem Fialou, která do tendru na dostavbu Temelína poslala ruský Rosatom. A byl to jihočeský hejtman Kuba, který v únoru 2021 vyzval, aby se do tendru na dostavbu Dukovan pustilo také Rusko. Mimochodem, ani Fiala nás závislosti na ruské ropě a plynu nezbavil, stále k nám obě suroviny tečou proudem.

Není tomu zas tak dávno, co byl Fiala k Rusku mnohem chápavější. Na besedě 15. dubna 2016 v Berouně, tedy už dva roky po ruské okupaci Krymu, prohlásil: „Já jsem ten poslední, kdo by démonizoval Rusko, já mám Rusko docela rád. Já ani neříkám, jestli mají mít Putina, nebo někoho jiného, to je prostě volba Rusů.“

Pro pobavení se hodí připomenout i vzpomínku prezidenta Klause na jeho návštěvu Moskvy v roce 2007, kdy se zakladatel TOP 09 Kalousek s morálním majákem Miroslavou Němcovou v Kremlu dožadovali od Putina vodky, protože se jim nelíbilo, že vodka měla být jen na stole, kde seděli prezidenti.

Na rozdíl od ODS mám ve vztahu k Moskvě stůl čistý. Jako politik jsem nikdy nebyl na návštěvě Ruska, zato jsem dvakrát navštívil USA: jako ministr financí v roce 2015, kdy jsem byl mimo jiné i na návštěvě Pentagonu, a jako premiér v roce 2019, kdy jsem byl v centrálách CIA a FBI a na jednání s prezidentem Trumpem v Bílém domě. Tehdy naše vláda dojednávala nákup amerických vrtulníků. V listopadu 2019 jsem na oficiální návštěvě Ukrajiny jako premiér podpořil její územní celistvost a odsoudil okupaci Krymu.

Moje vláda v březnu 2018 vyhostila tři ruské diplomaty v reakci na otravu někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Týž měsíc také tehdejší ministr spravedlnosti Pelikán rozhodl o vydání ruského hackera Nikulina do USA, což Moskvu opravdu nepotěšilo.

Po odhalení ruské stopy při výbuchu ve Vrběticích v dubnu 2021 moje vláda rozprášila celou rezidenturu na ruské ambasádě v Praze, výjezdní příkaz dostalo tehdy 123 ruských občanů. Na to konto nás Moskva zařadila na 2. místo seznamu nepřátelských států hned po USA.

Zoufalí politici

Zoufalí politici dělají zoufalé věci. Fiala a spol. mě už před sněmovními volbami v roce 2021 nesmyslně dali na plakát s Putinem, něco podobného lze očekávat i nyní. První takovou vlaštovkou byl článek bývalé mluvčí ministra Víta Rakušana otištěný hlásnou troubou bruselského progresivismu, serverem Politico, nesmyslně mě obviňující ze sympatií k Rusku, kterým začala jako důkazem máchat česká provládní média. A pak se novináři diví, že jim nikdo nevěří.

Na rozdíl od řady jiných politiků jsme ani já, ani hnutí ANO nikdy nezpochybnili hodnotovou orientaci ČR – jasně říkáme, že pro členství v EU a NATO neexistuje alternativa. Na tom se nic nemění, ať už jsme v opozici, nebo ve vládě.

Spojovat mě s Putinem a Ruskem je jako spojovat premiéra Fialu s pravdomluvností a úspěšným vládnutím – obojí je naprostá fantazmagorie.