KOMENTÁŘ: V Bruselu nic nepochopili, přidala se politika izolace, píše Babiš

Miliony Evropanů daly jasně najevo, že jsou čím dál více nespokojení s nefunkční a nekoncepční politikou, která v posledních pěti letech přicházela z Bruselu. Jasně řekli, že nechtějí, aby se o nich rozhodovalo v Bruselu, že nechtějí obětovat svoji životní úroveň na oltář ekobolševismu a že nechtějí miliony nelegálních migrantů z Afriky a Blízkého východu, kteří mění – v řadě zemí už svými hlasy – Evropu k nepoznání.

Jako reakce na tuto rostoucí frustraci milionů evropských občanů vznikli Patrioti pro Evropu, kteří mají tři hlavní priority: hájit a posilovat suverenitu členských zemí, efektivně bojovat proti ilegální migraci a zásadně revidovat ekošílený Green Deal. Tedy skutečné změny v politice ražené bruselskou věrchuškou.

Během týdne do naší frakce vstoupilo 84 europoslanců ze 12 zemí. Stali jsme se třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a reprezentujeme zájmy 18 milionů voličů. A co bylo odpovědí? Pomluvy a nálepkování, že v EU plníme zájmy Ruska, a následná snaha nás vyšachovat v europarlamentu. Obojí je samozřejmě naprosto absurdní.

O válce na Ukrajině mají Patrioti jasno. Panuje jednoznačná shoda, že Rusko je agresor, že Ukrajina potřebuje pomoc, ale hlavně, že je třeba co nejrychleji zastavit zabíjení a začít mírové rozhovory. To ale z nikoho nedělá ruského agenta.

Na rozdíl od takové ODS v naší frakci nemáme europoslance z Aliance pro sjednocení Rumunů, jejíž lídr vyzývá k anexi ukrajinského území, ultranacionalistickou stranu Řecké řešení, jejíž předseda uvedl, že Putin byl nucen napadnout Ukrajinu, nebo zástupce Volební akce Poláků v Litvě – Aliance křesťanských rodin, který v roce 2014 vyzval NATO, aby začalo bombardovat Kyjev.

Konečně spojovat mě či ANO s Ruskem může jen patologický lhář. Jako politik jsem nebyl v Rusku ani na ruské ambasádě. Naopak za naší vlády jsme z ruského velvyslanectví vymetli celou rezidenturu a vyhostili ruského hackera Nikulina do USA.

Pokud jde o snahu evropských lidovců, socialistů a liberálů vytvářet nějaké sanitární kordony v europarlamentu, aby vyšachovali a potrestali svoje názorové oponenty, tak k tomu lze říci jediné – je to nejen další hřebíček do rakve demokracie v EU, ale v případě Patriotů pro Evropu ještě navíc plivnutí do tváře 18 milionům evropských občanů. A to všechno proto, že nechceme poklonkovat Bruselu, že chceme chránit hranice před invazí nezvaných migrantů, chceme skoncovat se zeleným fanatismem, který žene Evropu do chudoby, a skoncovat s nesmyslným krveproléváním na Ukrajině.

Ukazuje se, že politici v Bruselu vůbec nic nepochopili. Místo aby se po eurovolbách chytili za nos a zamysleli se nad výsledky, tak se tváří, že se nic neděje. Funkce se rozdaly, jede se dál. A ty, kteří s nimi nesdílejí jejich názory, pěkně po bruselsku v duchu demokracie izolují. Proč? Protože my si ten Brusel rozvracet nedáme!