Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

KOMENTÁŘ: V evropské politice rozhodují výsledky. A ty máme, píše Babiš

  7:40
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Moji odpůrci a antibabišovští novináři stále zpochybňují moje postavení mezi lídry v Evropské unii. Jenže takové komentáře svědčí hlavně o tom, jak málo jejich autoři rozumějí tomu, jak evropská politika skutečně funguje, píše v glose pro MF DNES a iDNES.cz premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Prosazovaní českých zájmů a zájmů dalších členských států EU se odehrává nejen v Evropské radě, kde sedí premiéři a prezidenti členských zemí a kde k prosazení návrhů potřebujete hlas každé země, ale hlavně na bilaterálních jednáních mezi čtyřma očima. Tam je třeba hledat spojence, tam se vytváří osobní vazby, které jsou pak ku prospěchu České republice. Mně nezáleží na tom, kdo ve které zemi zrovna vládne, o tom rozhodli tamní voliči, klíčové je, jestli společně dokážeme prosadit věci, které jsou v zájmu našich zemí.

Babiš míří do Irska. S lídry EU bude řešit AI a ceny energií, setká se i se Zelenským

Česká republika byla iniciátorem vzniku skupiny přátel konkurenceschopnosti, v rámci které bojujeme proti nesmyslným cenám emisních povolenek ETS 1, které poškozují náš průmysl. Spojili jsme se s dalšími šestnácti státy, se kterými v rámci příštího evropského rozpočtu prosazujeme zachování silné kohezní politiky a podpory zemědělství. Účastním se snídaně států bojujících proti ilegální migraci a také jsem rád, že s nástupem nového maďarského premiéra zase začala fungovat V4.

Bohužel, jak velmi otevřeně dopisem upozornila italská premiérka Meloniová, v řadě důležitých témat se členské státy nedokážou shodnout na společném postupu jako právě u emisních povolenek ETS1 a ETS2, evropského rozpočtu nebo jednáních o ukončení války na Ukrajině. A problémem jsou také nekoordinovaná jednání v různých formátech, do kterých se zapojují jen některé státy, aniž by vždy existoval jasný společný mandát.

Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny

Od nástupu naší vlády je v každém případě Česká republika aktivní. Nečekáme, s čím přijde Evropská komise, ale aktivně prosazujeme vlastní návrhy a získáváme pro ně podporu. Naší prioritou jsou dostupné energie, konkurenceschopný průmysl, méně byrokracie, změny systému emisních povolenek a boj proti ilegální migraci.

To my jsme motorem boje proti emisním povolenkám. Spolu s dalšími státy jsme na Evropské radě prosadili, aby Evropská komise přehodnotila dopady ETS2, a zdůraznili jsme potřebu omezit výkyvy cen emisních povolenek a jejich dopad na ceny elektřiny. Evropská rada také podpořila odklad některých povinností metanového nařízení a další opatření proti vysokým cenám energií.

S Itálií jsme přijali strategický akční plán na období 2026–2030. S Německem připravujeme spolupráci v energetice a dopravě, s Francií jednáme zejména o evropské obranyschopnosti.

Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš

Stejně důsledně hájíme naše zájmy v migrační politice. Odmítáme povinné přerozdělování migrantů a prosazujeme ochranu vnějších hranic, účinnější návraty a spolupráci se třetími zeměmi. V tom máme silného spojence právě v Itálii a premiérce Meloniové.

Takže ne, česká politika v Evropě se neřídí mými osobními přátelstvími, ale zájmy naší země. Mluvíme se všemi, hledáme spojence a prosazujeme konkrétní výsledky.

Protože v diplomacii nakonec nerozhoduje, s kým si rozumíte nebo s kým se vyfotíte, ale co dokážete pro svou zemi vyjednat.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

Saúdská Arábie zneškodnila střely Húsíů, úlomky dopadly u Mekky

Húsíové - ilustrační snímek

Úlomky ze dvou zneškodněných balistických střel dopadly na oblast Mekky, jedno z nejposvátnějších míst islámu. Podle saúdskoarabské civilní obrany šlo o střely vyslané jemenskými povstalci z řad...

12. listopadu 2026  7:21

Čína zesiluje aktivity u Tchaj-wanu. G7 varuje před hrozbou pro celý region

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)

Stále důraznější kroky Číny ve vodách východně od Tchaj-wanu ohrožují regionální stabilitu a svobodu plavby, uvedli ve středu večer ve společném prohlášení ministři zahraničí zemí skupiny G7 po...

12. listopadu 2026  7:08

Po nejteplejším dnu týdne přijde rychlé ochlazení, na horách bude sněžit

Vrchol Jizery

Teploty ve čtvrtek v některých částech Česka vystoupají až na 14 stupňů, odpoledne a večer ale začne přibývat srážek. V noci na pátek se výrazně ochladí a na horách se déšť změní ve sněžení....

12. listopadu 2026  6:54

Senátoři požádali Bílý dům o uchování dokumentů k vývozu čipů Nvidie do Číny

Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026

Demokratičtí senátoři Elizabeth Warrenová a Chris Coons požádali administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uchovala veškeré dokumenty související s vývozem čipů společnosti Nvidia do...

12. listopadu 2026  6:39

Moskva zbavila Arménii práva hlasování ve společném vojenském paktu

Arménský premiér Nikol Pašinjan a ruský prezident Vladimir Putin (1. dubna...

Členské státy Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou, zbavily Arménii práva hlasovat v tomto spolku, uvedl server...

12. listopadu 2026  6:29

Po týdnu sečteno. Scott Colom je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války

Demokrat Scott Solom se stal prvním černošským senátorem v Mississippi od...

Demokrat Scott Colom podle projekcí CNN těsně porazil republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a po zdlouhavém sčítání hlasů získal senátorské křeslo za Mississippi, která tak bude mít...

12. listopadu 2026,  aktualizováno  6:21

Teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Zimu přežijeme, míní sebevědomí Ukrajinci

Každodenní život v okupovaných Oleškách na Ukrajině (29. října 2026)

Ukrajinci jsou na zimu připraveni, mají teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Uvedly to ženy z města Netišyn v západoukrajinské Chmelnycké oblasti. Ačkoliv strach kvůli více než čtyřleté válce s...

12. listopadu 2026

Black Friday trvá již celý měsíc. Slevy začínají dřív, Češi jim ale nevěří

Premium
ilustrační snímek

Black Friday se z původně jediného listopadového pátku proměnil v několikatýdenní slevovou akci. Někteří obchodníci tak začínají s cenovými lákadly už v polovině října, jiní ještě dříve. Nakupovat...

12. listopadu 2026

Exploze morbidní obezity českých dětí. Operaci žaludku potřebují tisíce mladých

Premium
Vyrůstá generace tlouštíků

Mladých s těžkou obezitou v Česku rychle přibývá. Objevuje se už u předškolních dětí. „Nejvýraznější nárůst pozorujeme mezi pátým a devátým rokem, nejvyšší podíl dětí s obezitou ve třinácti letech,“...

12. listopadu 2026

Kubánci v USA chtějí zpět ukradený majetek. Sníží to chuť investorů, věří Trump

Premium
Populární destinace. Jedna z rodin, kterou zastupuje advokát Rivera, vlastnila...

Před více než šedesáti lety kubánský právník Fidel Castro spolu s argentinským lékařem Che Guevarou dobyli Havanu a na druhý pokus svrhli režim Fulgencia Batisty. Za účasti zahraničních sil...

12. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mši Lva XIV. navštívily v Argentině dva miliony lidí. Papež zavítal i do věznice

Papež Lev XIV. navštívil Argentinu. (11. listopadu 2026)

Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území dnes dorazily tři miliony lidí. Původní odhady přitom informovaly o dvou milionech. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k...

11. listopadu 2026  23:40

Hegseth se s doprovodem hlasitě smál u hrobu neznámého vojína. Seřval je voják

Americký ministr obrany Hegseth na ceremonii ke Dni veteránů. (11. listopadu...

Příslušník americké armády střežící hrob neznámého vojína se ohradil proti chování skupiny, v níž byl i ministr obrany Spojených států Pete Hegseth. Ten se společně se svým doprovodem po skončení...

11. listopadu 2026  22:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.