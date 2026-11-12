KOMENTÁŘ: V evropské politice rozhodují výsledky. A ty máme, píše Babiš

Prosazovaní českých zájmů a zájmů dalších členských států EU se odehrává nejen v Evropské radě, kde sedí premiéři a prezidenti členských zemí a kde k prosazení návrhů potřebujete hlas každé země, ale hlavně na bilaterálních jednáních mezi čtyřma očima. Tam je třeba hledat spojence, tam se vytváří osobní vazby, které jsou pak ku prospěchu České republice. Mně nezáleží na tom, kdo ve které zemi zrovna vládne, o tom rozhodli tamní voliči, klíčové je, jestli společně dokážeme prosadit věci, které jsou v zájmu našich zemí.
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Česká republika byla iniciátorem vzniku skupiny přátel konkurenceschopnosti, v rámci které bojujeme proti nesmyslným cenám emisních povolenek ETS 1, které poškozují náš průmysl. Spojili jsme se s dalšími šestnácti státy, se kterými v rámci příštího evropského rozpočtu prosazujeme zachování silné kohezní politiky a podpory zemědělství. Účastním se snídaně států bojujících proti ilegální migraci a také jsem rád, že s nástupem nového maďarského premiéra zase začala fungovat V4.
Bohužel, jak velmi otevřeně dopisem upozornila italská premiérka Meloniová, v řadě důležitých témat se členské státy nedokážou shodnout na společném postupu jako právě u emisních povolenek ETS1 a ETS2, evropského rozpočtu nebo jednáních o ukončení války na Ukrajině. A problémem jsou také nekoordinovaná jednání v různých formátech, do kterých se zapojují jen některé státy, aniž by vždy existoval jasný společný mandát.
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Od nástupu naší vlády je v každém případě Česká republika aktivní. Nečekáme, s čím přijde Evropská komise, ale aktivně prosazujeme vlastní návrhy a získáváme pro ně podporu. Naší prioritou jsou dostupné energie, konkurenceschopný průmysl, méně byrokracie, změny systému emisních povolenek a boj proti ilegální migraci.
To my jsme motorem boje proti emisním povolenkám. Spolu s dalšími státy jsme na Evropské radě prosadili, aby Evropská komise přehodnotila dopady ETS2, a zdůraznili jsme potřebu omezit výkyvy cen emisních povolenek a jejich dopad na ceny elektřiny. Evropská rada také podpořila odklad některých povinností metanového nařízení a další opatření proti vysokým cenám energií.
S Itálií jsme přijali strategický akční plán na období 2026–2030. S Německem připravujeme spolupráci v energetice a dopravě, s Francií jednáme zejména o evropské obranyschopnosti.
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Stejně důsledně hájíme naše zájmy v migrační politice. Odmítáme povinné přerozdělování migrantů a prosazujeme ochranu vnějších hranic, účinnější návraty a spolupráci se třetími zeměmi. V tom máme silného spojence právě v Itálii a premiérce Meloniové.
Takže ne, česká politika v Evropě se neřídí mými osobními přátelstvími, ale zájmy naší země. Mluvíme se všemi, hledáme spojence a prosazujeme konkrétní výsledky.
Protože v diplomacii nakonec nerozhoduje, s kým si rozumíte nebo s kým se vyfotíte, ale co dokážete pro svou zemi vyjednat.