Tenká červená linie: kdo chce Česko zavléct do války? ptá se Babiš

„Pamatujete si, jak mě novináři loni v lednu během prezidentské kampaně kritizovali za billboardy, kde na jednom bylo napsáno, že nezavleču Českou republiku do války, a na druhém, že generál nevěří v mír? Obviňovali mě, že jsem válečný štváč, že jen vyvolávám paniku a straším děti. Po roce se moje slova nejen naplňují, ale také se ukazuje, že moje billboardy byly proti dnešní realitě slabý odvar,“ komentuje šéf hnutí ANO současné kroky vlády.

Babiš dále připomíná významné kroky v otázkách bezpečnosti, o kterých hovoří nejen ministryně obrany Jana Černochová, ale i šéf armády Karel Řehka.

„Nákup munice a zbraní, znovuzavedení povinné vojenské služby, odvody a teď i vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. Nemine týden, aby někdo – prezident, premiér, ministryně obrany nebo náčelník generálního štábu – nepřiložil pod kotel. To, jak soustavně a samozřejmě mluví o válce, ve mně vyvolává neodbytný pocit, jako by nás salámovou metodou připravovali na zapojení České republiky do konfliktu na Ukrajině,“ dodal.

„Řinčení zbraněmi“

„Jen považte, co všechno jsme si od nich zatím vyslechli. Premiér Petr Fiala nedlouho po začátku ruské agrese mluvil o tom, že i my jsme ve válce, a také hovořil o zavedení válečné daně. Ministryně obrany Jana Černochová prohlásila, že Ukrajina není jediný cíl Ruska a že se musíme připravit na dlouhotrvající obrannou válku. Prezident Petr Pavel má za to, že trvalý mír je iluze, nedávno kývl na administrativní odvody a před pár dny po setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem podpořil debatu o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu (zatím) za účelem výcviku tamních vojáků. Přeborníkem na strašení lidí je pak především náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka, který si svoji práci vojáka plete s rolí politika,“ komentoval šéf hnutí ANO.

Řehku kritizuje i za slova o obnovení vojny. „Od války na Ukrajině nedovede držet jazyk za zuby a fantazíruje o povinné vojenské službě, mobilizaci považuje za normální věc, mluví o možné válce s Ruskem a veřejně vypráví, jak se armáda připravuje na jadernou válku. Pan premiér sice tvrdí, že se vyslání českých vojáků na Ukrajinu nechystá a že povinnou vojenskou službu jeho vláda nezavede, ale je třeba si uvědomit, že to říká člověk, který sliboval, že nebude zvyšovat daně, že nepřipustí migrační kvóty a že bude bojovat proti zákazu spalovacích motorů. Takže bych se nedivil vůbec ničemu,“ zdůraznil Babiš.

„Ať se ukážou politici“

„Debaty o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu jsou pro mě zcela nepřípustné. Je to překročení pomyslné tenké červené linie. Nejdříve dodáváme zbraně a peníze, pak cvičíme ukrajinské vojáky, pak je začneme trénovat přímo na místě a pak to už je jen krůček k našemu přímému zapojení do války. Paralela se způsobem, jak USA zabředly do války ve Vietnamu, je až příliš nápadná. Tam to ale bylo o Agent Orange a napalmu, nikoli o uranu 235 a plutoniu 239. Místo toho, aby Macron s Pavlem uvažovali o vysílání vojáků Severoatlantické aliance na Ukrajinu, měli by se oba prezidenti zaměřit na to, jak přesvědčit druhou ukrajinskou armádu 650 tisíc mužů, kteří se ukrývají v Evropě, aby šli bránit svou vlast,“ dodal.

Babiš by uvítal v Praze mírová jednání. „Oba při svém setkání v Praze propásli historickou šanci na to, aby iniciovali – klidně v našem hlavním městě – mírovou konferenci, jak už o ní ostatně mluvil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský voják Harry Patch, který byl posledním žijícím účastníkem bojů v zákopech, kdysi na první světovou válku vzpomínal slovy: „Politici, kteří nás poslali do války, měli sami dostat zbraně a měli si své spory vyřešit mezi sebou místo toho, aby organizovali legalizovanou masovou vraždu,“ dodal ve svém komentáři Babiš.