Babiš s Havlíčkem jsou na Kavkaze. Budou řešit ropu i nové projekty

  18:56
Od našich zpravodajů v Ázerbájdžánu - Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček (oba ANO) zahájili společnou cestu do Ázerbájdžánu a států Střední Asie. Během nadcházejících čtyř dnů je čeká jednání s nejvyššími politickými činiteli i vyjednávání o nových příležitostech. „Potřebujeme mít silné a stabilní partnery i mezi zeměmi mimo EU, a proto naše první cesta mimo Unii vede právě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu,“ řekl iDNES.cz ještě před odletem premiér Babiš.

Mise na Kavkaz podle něj odráží jasnou prioritu jeho vlády, a to ekonomickou diplomacii.

Do Ázerbájdžánu a států Střední Asie i proto doprovází Babiše s Havlíčkem početná padesátičlenná podnikatelská delegace. „Chceme podpořit export našich firem a celkovou obchodní výměnu, protože všechny tyto trhy jsou stále důležitější. Úspěch našich firem v zahraničí posiluje i domácí ekonomiku a vytváří nová pracovní místa s přidanou hodnotou,“ doplnil Babiš.

Předseda vlády Andrej Babiš a první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zahájili společnou cestu po Kavkaze příletem do města Gabala v Ázerbajdžánu. (26. dubna 2026)
Podle Havlíčka byl zájem o cestu ze strany podnikatelů naprosto mimořádný. „V takové sestavě a takto na nejvyšší úrovni přijetí tam ještě mise nebyla. Mohli jsme nicméně uspokojit jen třetinu podnikatelů,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V pondělí mají zástupci českého státu na programu jednání s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem. V úterý se delegace přesune do Kazachstánu, kde by mělo dojít k setkání s tamním prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a s předsedou vlády Olžasem Bektenovem. Poslední den cesty bude Babiš a spol. jednat s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.

Vedle politických jednání se česká delegace zúčastní také několika obchodních fór. „Máme tam několik důležitých kontraktů dodávek českého průmyslu, memoranda a chceme i jako vláda vyjádřit u některých projektů připravenost vytvořit finanční nástroje podpory,“ sdělil k cestě vicepremiér, podle něhož je tentokrát celá cesta o velmi konkrétních jednáních a dodávkách. „Máme to úplně nabité a letí s námi ti, kteří tam potřebují pomoci v konkrétních projektech,“ doplnil Havlíček. Jak on, tak i premiér budou současně vyjednávat i o nových dodávkách plynu a ropy.

„Ázerbájdžán byl minulý rok největším dovozcem ropy do Česka, i proto nejdřív míříme právě sem,“ řekl Babiš před odletem.

Podle dat agentury CzechInvest byl loni Ázerbájdžán obecně ze zemí, kam míří česká delegace, největším dovozcem do Česka. Hodnota exportu byla za minulý rok 36,3 miliardy korun.

Co se ropy týče, tak Ázerbájdžán byl loni také největším dovozcem do Česka. Přiteklo z něho přes 42 procent dovezené ropy. Následoval dovoz z Kazachstánu v hodnotě asi 22 miliard korun. I v tomto případě byla nejdůležitější komoditou ropa a zemní plyn.

Nejvíce exportu naopak loni z Česka směřovalo do Kazachstánu. Jeho hodnota dosáhla 13,1 miliardy korun a hlavní položkou vývozu byly počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla. Stejné umístění platí i pro český export do Ázerbájdžánu, jehož hodnota byla loni 6,5 miliardy korun. Nejméně zboží – za 4,7 miliardy korun – vyvezlo Česko do Uzbekistánu.

I z pohledu zmíněných čísel míří do regionu padesát významných českých firem z oblasti energetiky, dopravy, strojírenství či obranného průmyslu. „Většina firem již v regionu úspěšně působí, další zde budou hledat nové příležitosti pro spolupráci a investice. Česká republika staví na dlouhé průmyslové tradici, kterou dnes doplňuje špičkové technologické know-how. Díky tomu patří české firmy mezi spolehlivé a respektované partnery na globálních trzích a mají těmto ekonomikám jednoznačně co nabídnout,“ řekl k tomu prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Podnikatelské mise s účastí ústavních činitelů podle něj představují jeden z nejúčinnějších nástrojů ekonomické diplomacie – českým firmám otevírají dveře na zahraničních trzích a výrazně posilují jejich důvěryhodnost.

Zahraniční cesta premiéra a prvního místopředsedy vlády potrvá do 30. dubna a skončí v Taškentu.

26. dubna 2026

