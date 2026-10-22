Babiš s Havlíčkem odletí do Alžírska. Budou jednat o energetice i obraně

Babiš s Havlíčkem odletí společně s podnikatelskou delegací do Alžírska v pondělí ráno, proto se nezúčastní pravidelného jednání vlády. První den návštěvy se premiér setká s alžírským prezidentem Abdalem Madžídem Tabbúnim a se svým protějškem Sífím Ghrajbem. Společně s Havlíčkem také zahájí česko-alžírské podnikatelské fórum. V úterý navštíví alžírského výrobce tramvají Setram.
|
Babiš s Havlíčkem jsou na Kavkaze. Budou řešit ropu i nové projekty
Naposledy Alžírsko z české vlády navštívil v roce 2022 tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Při své cestě jednal o možných dodávkách plynu z Alžírska do Česka.
Česko má s Alžírskem dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci, v roce 2024 činil obchodní přebytek 2,4 miliardy korun. Hlavními vývozními artikly jsou automobily a stroje, do Česka se naopak dovážejí chemické suroviny. V Alžírsku zatím podle serveru BusinessInfo české firmy neinvestovaly.