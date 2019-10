Babiš zažil při letu z Japonska „horor“, letadlo nouzově přistálo v Šanghaji

Čau lidi, konečně doma. Zpáteční let byl horor, museli jsme s Airbusem 380 nouzově přistát v Šanghaji, abychom vyložili cestujícího se zdravotními problémy, co se asi vystresoval z turbulencí. Zřejmě infarkt. Další člověk ještě k tomu spadl ze schodů. Myslel jsem na Grétu, když mi letuška říkala, že musíme vypustit 35 tun paliva, abychom mohli bezpečně přistát.



Cesta byla nekonečná, nabrali jsme zpoždění. Naštěstí jsme měli v Dubaji rezervu čtyři hodiny na přestup, tak jsme ...to stihli jen tak tak. Ale Japonsko úžasné. Velkolepé uvedení císaře Naruhita na trůn. Tokio. Kjóto. Zážitky na celý život.