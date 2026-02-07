Lipavský žádá vládu o prověření českých stop v kauze Epstein, interpeluje Babiše

Někdejší šéf české diplomacie to uvedl v pátek na síti X. Chce vědět, zda vláda tyto vazby prověřuje, zda má informace o případném pobytu Epsteina v Česku a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možných obětí v ČR.
„Zajímá mě také, zda vláda zvažuje spolupráci se spojenci a jak zajistí ochranu případných obětí,“ napsal bývalý šéf české diplomacie.
Připomněl, že kvůli Epsteinovým spisům oznámil polský premiér Donald Tusk oficiální prověřování dokumentů, které má prozkoumat možné vazby na Polsko a prověřit i možný bezpečnostní rozměr, včetně zneužití sítě k získávání kompromitujících informací ve prospěch Ruska.
Jako chlapec ze Slovenska jsem se přidal, říká Lajčák o Epsteinovi a „mužském egu“
V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.
„Pokud existují relevantní stopy směrem k České republice, stát musí postupovat aktivně a důsledně, aby žádné důvodné podezření nezůstalo bez prověření,“ míní Lipavský.
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.
Ve zveřejněných dokumentech se objevují i zmínky o Česku. O korespondenci mezi Epsteinem a českými ženami informoval v minulých dnech i portál iDNES.cz.
„Jeffrey, jsi skvělý.“ Epstein si psal s mladými Češkami, s jednou strávil víkend
Ze zveřejněných dokumentů podle Seznam Zpráv také vyplývá, že Epstein několikrát pobýval v Česku. Tři fotografie ho zachycují na Starém židovském hřbitově v Praze a podle jeho bankovního výpisu bydlel například v hotelu Marriott, napsaly v sobotu Seznam Zprávy. Z dalšího e-mailu lze podle serveru usuzovat, že Epstein zřejmě zvažoval v Česku koupi nemovitosti.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.