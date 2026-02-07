Lipavský žádá vládu o prověření českých stop v kauze Epstein, interpeluje Babiše

Autor: ,
  9:49
Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) interpeluje premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše kvůli dokumentům z vyšetřování zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které podle médií obsahují i četné vazby na Českou republiku.
Poslanec Jan Lipavský hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna 2026,...

Poslanec Jan Lipavský hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna 2026, Praha. | foto: ČTK

Předseda vlády Andrej Babiš se v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou...
Demokraté ze Sněmovny reprezentantů USA zveřejnili další fotografie ke kauze...
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
42 fotografií

Někdejší šéf české diplomacie to uvedl v pátek na síti X. Chce vědět, zda vláda tyto vazby prověřuje, zda má informace o případném pobytu Epsteina v Česku a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možných obětí v ČR.

„Zajímá mě také, zda vláda zvažuje spolupráci se spojenci a jak zajistí ochranu případných obětí,“ napsal bývalý šéf české diplomacie.

Připomněl, že kvůli Epsteinovým spisům oznámil polský premiér Donald Tusk oficiální prověřování dokumentů, které má prozkoumat možné vazby na Polsko a prověřit i možný bezpečnostní rozměr, včetně zneužití sítě k získávání kompromitujících informací ve prospěch Ruska.

Jako chlapec ze Slovenska jsem se přidal, říká Lajčák o Epsteinovi a „mužském egu“

V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

„Pokud existují relevantní stopy směrem k České republice, stát musí postupovat aktivně a důsledně, aby žádné důvodné podezření nezůstalo bez prověření,“ míní Lipavský.

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.

Ve zveřejněných dokumentech se objevují i zmínky o Česku. O korespondenci mezi Epsteinem a českými ženami informoval v minulých dnech i portál iDNES.cz.

„Jeffrey, jsi skvělý.“ Epstein si psal s mladými Češkami, s jednou strávil víkend

Ze zveřejněných dokumentů podle Seznam Zpráv také vyplývá, že Epstein několikrát pobýval v Česku. Tři fotografie ho zachycují na Starém židovském hřbitově v Praze a podle jeho bankovního výpisu bydlel například v hotelu Marriott, napsaly v sobotu Seznam Zprávy. Z dalšího e-mailu lze podle serveru usuzovat, že Epstein zřejmě zvažoval v Česku koupi nemovitosti.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině

Sledujeme online
Polské stíhačky F-16 (15. srpna 2024)

Rusko v noci podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit...

7. února 2026  8:35,  aktualizováno 

My to nebyli, možná ruské vnitřní boje, říká Kyjev k postřelení zástupce šéfa GRU

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by Ukrajina stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce...

7. února 2026  9:55

Lipavský žádá vládu o prověření českých stop v kauze Epstein, interpeluje Babiše

Poslanec Jan Lipavský hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna 2026,...

Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) interpeluje premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše kvůli dokumentům z vyšetřování zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa...

7. února 2026  9:49

Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila dozorce z věznice v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Při loňské cestě do civilního zdravotnického zařízení v Karlových Varech mu utekl vězeň z...

7. února 2026  9:42

Stovky ruských turistů uvázly na Kubě. Ta zavádí drastická úsporná opatření

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...

Stovky ruský turistů uvázly na Kubě kvůli nedostatku leteckého paliva, informoval v pátek list Moskovskij komsomolec. Problémy mohou souviset se snahou prezidenta Trumpa odstřihnout Kubu od dodávek...

7. února 2026  9:23

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

7. února 2026  9:12

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

7. února 2026  9:09

Jak svět přichází o místní. Nadměrný turismus má řešení, nestačí říct odejděte

Jedno z těch míst, které na fotkách v průvodcích vypadá o dost lépe než v...

I když si některá místa mohou stěžovat na nadměrný turismus, jejich ekonomika je na něm závislá. Řešení tohoto problému je naléhavé, protože města jsou fyzicky přetížena a místní ekonomiky již jsou...

7. února 2026

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

7. února 2026  8:48

Tahle dírka v lednici není výrobní chyba. Proč se nesmí změnit ve smrdutý kanál?

Nová kombinovaná chladnička s mrazákem dole (RB31) nabízí poličky Easy Slide,

Nenápadný otvor uvnitř lednice má nezanedbatelnou funkci. Někdy je schovaný za policí nebo zásuvkou na zeleninu. Bez něj by ale lednice nefungovala správně. Místo chlazení by vašim potravinám...

7. února 2026  8:30

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

U Černého orla pil kávu král a hrával Tyl, legendární hostinec zachrání mecenáška

Proslulý hostinec, ve kterém pil kávu i španělský král, se po letech dočká...

Proslulý a několik let uzavřený hostinec v Litomyšli, ve kterém pil kávu i španělský král, se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Odkoupila ho mecenáška festivalu Smetanova Litomyšle. První akce zde...

7. února 2026  7:29

Něco by se mohlo stát, chválil si Trump rozhovory o válce na Ukrajině

Donald Trump (6. února 2026)

Americký prezident Donald Trump si pochvaloval rozhovory o ruské válce Ukrajině. Na začátek příštího týdne oznámil další jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu to řekl v pátek...

7. února 2026  7:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.