Babiš přijel z Pavlem. Má ho informovat, jak postupují jednání o nové vládě

  9:09aktualizováno  9:18
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Pražský hrad, kde bude jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Bude ho informovat, jak postupují jednání o nové vládě. Ve videu na svých sociálních sítích ve čtvrtek ráno zopakoval, že o rozdělení jednotlivých ministerstev by mělo být jasno do tohoto pátku.
Tisková konference hnutí ANO po ustavující schůzi nového poslaneckého klubu. Na snímku Andrej Babiš. (8. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Včera jsme jednali, Alena Schillerová jednala s předsedy klubů, máme víceméně domluvené výbory,“ prohlásil Babiš ve videu, které sdílel na Instagramu. „Vyjednáváme dál a zatím to vypadá, že ten plán, který jsem slíbil, v pátek mít jasno rozdělení resortů, splníme,“ dodal v něm.

Už nic nekomentujte, vyzval Babiš SPD a Motoristy. O vládě chce mít jasno do pátku

Že by chtěl mít ohledně půdorysu nové vlády jasno do pátku, prohlásil Babiš ve středu. Současně vyzval šéfa SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů Petra Macinku, aby už jednání o nové vládě nijak veřejně nekomentovali.

„Protože potom mají novináři stále tendenci vyjednávat. S novináři nebudu vyjednávat. Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem,“ řekl předseda hnutí ANO ve středu.

