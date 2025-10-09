Babiš přijel z Pavlem. Má ho informovat, jak postupují jednání o nové vládě

„Včera jsme jednali, Alena Schillerová jednala s předsedy klubů, máme víceméně domluvené výbory,“ prohlásil Babiš ve videu, které sdílel na Instagramu. „Vyjednáváme dál a zatím to vypadá, že ten plán, který jsem slíbil, v pátek mít jasno rozdělení resortů, splníme,“ dodal v něm.
|
Už nic nekomentujte, vyzval Babiš SPD a Motoristy. O vládě chce mít jasno do pátku
Že by chtěl mít ohledně půdorysu nové vlády jasno do pátku, prohlásil Babiš ve středu. Současně vyzval šéfa SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů Petra Macinku, aby už jednání o nové vládě nijak veřejně nekomentovali.
„Protože potom mají novináři stále tendenci vyjednávat. S novináři nebudu vyjednávat. Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem,“ řekl předseda hnutí ANO ve středu.