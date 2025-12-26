Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4

  16:21aktualizováno  16:45
Český premiér Andrej Babiš v pátek telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, oznámil to na sociální síti X. Podle Babiše probrali válku, migraci, regionální uskupení čtyř středoevropských zemí V4 či návštěvu v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.

„Moc vás zdravím a omlouvám se za tohle video, vím, že vás politici otravují celý rok, a také vím, že na druhý svátek vánoční je to nevhodné, ale představte si, co se mi stalo,“ začal Babiš vyprávět ve videu na svém profilu na síti X.

„Volal mi americký prezident Donald Trump,“ řekl Babiš. „Připravovali jsme to několik dní, ale dlouho jsem nevěřil, že mi opravdu zavolá,“ pokračoval.

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. (22. prosince 2025)
Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí, které tradičně volají na Štědrý den na Severoamerické velitelství protivzdušné obrany. To sleduje Santu Clause. (24. prosince 2025)
Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025)
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil plán na stavbu bitevních lodí nové třídy. (22. prosince 2025)
18 fotografií

Podle Babiše spolu mluvili o válce, o migraci, o Evropě, o V4 a o návštěvě v Bílém domě 7. března 2019, při které se politici setkali spolu s partnerkami Monikou a Melanií. „Monika ode mě Melanii pozdravovala, i Melania poslala pro Moniku pozdrav,“ sdělil Babiš.

„Pro Českou republiku je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční zavolá americký prezident právě nám,“ řekl Babiš. Trump před týdnem na své sociální síti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnému jmenování premiérem.

Babiš zahájil návštěvu USA. Trumpa pochválil za to, že vyjednává s Kimem

„Zítra jedeme na lyže s celou rodinou, kde se budu připravovat na příští rok. Bude to velká jízda,“ pokračoval Babiš a popřál veřejnosti krásné svátky. Kabinet by se měl příště sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.

„Slibuju, že snad už nikdo důležitý nezavolá, abych vás nemusel otravovat,“ uzavřel Babiš.

Trump minulý týden v gratulaci Babišovi vyjádřil přesvědčení, že společně dosáhnou úspěchu mimo jiné v obraně, energetice či migraci podobně jako v době, kdy se překrývala jejich předchozí funkční období. „Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem ČR,“ napsal Trump, jenž byl poprvé prezidentem USA od ledna 2017 do ledna 2021 a do Bílého domu se vrátil letos v lednu. Babiš byl premiérem v letech 2017 až 2021.

Český premiér minulý týden řekl, že je za Trumpovu gratulaci k opětovnému jmenování rád. Další vzájemné setkání ale podle něj nyní aktuálně není tématem. Za důležitější označil, aby evropští lídři s americkou hlavou státu našli cestu ke konci války na Ukrajině.

Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4

