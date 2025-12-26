Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4

„Moc vás zdravím a omlouvám se za tohle video, vím, že vás politici otravují celý rok, a také vím, že na druhý svátek vánoční je to nevhodné, ale představte si, co se mi stalo,“ začal Babiš vyprávět ve videu na svém profilu na síti X.
„Volal mi americký prezident Donald Trump,“ řekl Babiš. „Připravovali jsme to několik dní, ale dlouho jsem nevěřil, že mi opravdu zavolá,“ pokračoval.
Podle Babiše spolu mluvili o válce, o migraci, o Evropě, o V4 a o návštěvě v Bílém domě 7. března 2019, při které se politici setkali spolu s partnerkami Monikou a Melanií. „Monika ode mě Melanii pozdravovala, i Melania poslala pro Moniku pozdrav,“ sdělil Babiš.
„Pro Českou republiku je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční zavolá americký prezident právě nám,“ řekl Babiš. Trump před týdnem na své sociální síti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnému jmenování premiérem.
„Zítra jedeme na lyže s celou rodinou, kde se budu připravovat na příští rok. Bude to velká jízda,“ pokračoval Babiš a popřál veřejnosti krásné svátky. Kabinet by se měl příště sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.
„Slibuju, že snad už nikdo důležitý nezavolá, abych vás nemusel otravovat,“ uzavřel Babiš.
Trump minulý týden v gratulaci Babišovi vyjádřil přesvědčení, že společně dosáhnou úspěchu mimo jiné v obraně, energetice či migraci podobně jako v době, kdy se překrývala jejich předchozí funkční období. „Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem ČR,“ napsal Trump, jenž byl poprvé prezidentem USA od ledna 2017 do ledna 2021 a do Bílého domu se vrátil letos v lednu. Babiš byl premiérem v letech 2017 až 2021.
Český premiér minulý týden řekl, že je za Trumpovu gratulaci k opětovnému jmenování rád. Další vzájemné setkání ale podle něj nyní aktuálně není tématem. Za důležitější označil, aby evropští lídři s americkou hlavou státu našli cestu ke konci války na Ukrajině.