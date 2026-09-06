„Mně se taky nelibí ten deficit. Já i Alena Schillerová ale dobře víme, o čem mluvíme. Ti experti, kdo to je? Ano, teď máme nový stavební zákon, budeme stavět a pak přijde čas, kdy to budeme řešit, ale hlavně by to měla řešit Česká národní Banka, která z neznámých důvodů drží základní sazbu o jeden a půl procenta výš než je průměr v eurozóně. Z jakého důvodu,“ tázal se Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.
Do budoucna přislíbil konsolidace a zvýšení investic. „Je čas se vydat polskou cestou,“ podotkl premiér.
Snížení předloženého schodku požadují zástupci vládního hnutí SPD i Motoristů sobě. Zástupci Motoristů své požadavky předložili na čtvrteční schůzce s Babišem a Schillerovou, která trvala zhruba dvě a půl hodiny. Ke shodě podle šéfa Motoristů Petra Macinky ani Schillerové nedošlo. Další schůzky mají proběhnout i s SPD v pondělí před jednáním vlády i na koaličním jednání po něm.
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Schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun navrhla v pondělí ministryně financí Schillerová. Výše schodku tak má být výrazně vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka, a to v době hospodářského růstu. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za „šílenství“.
K hospodaření státu vydala své pravidelné stanovisko také Národní rozpočtová rada, podle které po započítání výdajů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany vychází deficit dokonce na 419 miliard.