Přelepím obytňák a pojedu za lidmi. Babiš naznačil své plány a změny v ANO

Zůstal jste poslancem navzdory tomu, že máte jednu z nejvyšších absencí ve Sněmovně. Proč?

Práce poslance ale přece není o vysedávání ve Sněmovně. Je hlavně o komunikaci s občany a plnění předvolebního programu. Proto za nimi jezdím, mluvím s nimi a snažím se jim pomáhat. Moji docházku řeší jenom novináři, kteří jsou posedlí Babišem. Představují si, že práce poslance je neustále sedět ve Sněmovně a na výborech.

Za těch deset let, co jsem v politice, jsem osm let pracoval ve vládě, tedy exekutivě, a do Sněmovny jsem hlavně chodil obhajovat zákony, jako ministr financí třeba EET nebo jako premiér rozpočet.

Odteď ale budete do Sněmovny chodit častěji, nebo ne?

Určitě tam budu častěji, ale neznamená to, že tam budu každý den. Jak jsem říkal, pro mě práce poslance znamená hlavně scházet se s lidmi, mluvit s nimi a skládat jim účty. Navíc teď ve Sněmovně ani jako opozice nemůžeme kvůli vládní hlasovací mašinerii o 108 hlasech prosadit vůbec nic. Ani na výborech, ani na plénu.

Pětikoalice si dělá, co chce. Chová se arogantně, ignoruje nás. Přitom když já jsem byl premiér, tak jsem neměl problém při interpelaci od opozičního poslance, pokud měl dobrý nápad, si ho poslechnout a pak se o tom s dotyčným i pobavit a dát mu schůzku.

Ve Sněmovně máte zatím k ruce jen jednoho asistenta, což je oproti jiným poslancům minimum. Navýšíte teď tento počet?

Nemyslím si, spíš to teď bude o něco klidnější. Nikdy jsem ani nečerpal všechny finanční výhody, plat posílám samoživitelkám.

Ptám se to proto, že spolupráci s ANO ukončili tři klíčoví lidé – Marek Prchal, Tünde Bartha nebo Vladimír Vořechovský, tak jestli alespoň některý z nich pro vás nově nebude třeba pracovat ve Sněmovně?

Ne, to ne.

Zatímco Marek Prchal vyjednává o práci se slovenskou stranou Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, Bartha ani Vořechovský neřekli, kam zamíří. Máte informace o tom, co budou dělat?

Mám, ale nezlobte se, nebudu to říkat. Jsou to už soukromé osoby. Média jim ze života udělala peklo, rozdmýchávala vůči nim nenávist. Myslím, že si zaslouží mít zase trochu klid. Uvědomte si, že těmto lidem plivali na auta, propichovali pneumatiky, rozbili čelní sklo. Učitelé dokonce dehonestovali jejich děti před celou třídou. Policie dokonce musela varovat mého spolupracovníka, že mu hrozí nebezpečí.

Do budoucna počítáte, že hnutí budete pomáhat v kampaních, ať už před volbami do europarlamentu, krajů, nebo Sněmovny. První volby budou příští rok. Kdy znova začnete jezdit mezi lidi, jak jste avizoval?

Předpokládám, že někdy v květnu, červnu. Teď začnu objíždět členské organizace. Těším se, že předsednictvo pod mým vedením konečně začne hnutí ANO strategicky řídit. Také se chci soustředit na charitu a konečně se starat i o sebe.

Budete po republice jezdit opět v obytňáku?

Samozřejmě. Obytňák dnes zná už skoro každý. Těším se, že ho znovu přelepíme a vyjedeme za lidmi.

Během svého působení v parlamentu jste lidem každý týden v pořadu Čau, lidi dával hlášení, co děláte. Budete v tom pokračovat?

Určitě zůstanu na sociálních sítích, ale moje aktivita se významně sníží. A to zejména na Twitteru, kde je největší koncentrace nenávisti a kde se uživatelé předhánějí ve vulgaritách vůči mně a mým spolupracovníkům.

Předsedou ANO zůstanete minimálně do příštího roku, kdy bude mít hnutí sněm. Stínovou vládu ale nově řídí Karel Havlíček, druhou hlavní tváří ANO je šéfka poslanců Alena Schillerová. Vy sám se chcete spíš upozadit. Kdo z vás tedy bude udávat směr politiky hnutí ANO?

Hlavní slovo má samozřejmě předsednictvo a grémium jako v každé straně nebo hnutí. Ale navzdory novinářským floskulím, že ANO je stranou jednoho muže, u nás nikdo nikdy nikoho neumlčoval a každý mohl vyjádřit názor na další směřování. Bohužel ne všichni, kteří teď tvrdí, že se snažili uvnitř ANO vyvolat debatu, tu debatu opravdu vyvolat chtěli. Na zasedání předsednictva mlčeli, nebo tam vůbec nechodili. Dotyčným šlo spíš o vlastní medializaci, protože když si někdo kopne do Babiše, rázem ho novináři milují.

Představa, že zrovna vy se upozadíte, mi k vám moc nejde. Proč to chcete udělat?

Protože chci médiím vzít cíl jejich obsesivní nenávisti a motivovat novináře, aby se začali konečně věnovat „své“ vládě a tomu, jak katastrofálně selhává při řízení státu. Anebo si dovedete představit, že by média pokorně mlčela, kdyby si Adam Vojtěch jako ministr zdravotnictví za mé vlády dovolil vzkázat rodičům, ať si obvolají 100 lékáren, aby sehnali dětem sirup proti horečce? Nebo že by moje vláda dala z peněz daňových poplatníků desítky milionů na sebepropagaci? Ten rozdíl v přístupu novinářů vůči pětikoalici a hnutí ANO je přece do očí bijící.

V čem přesně?

Přece v tom, že většina novinářů opustila základní principy novinářské etiky. Naplno se odkopali zejména během prezidentské volby, kdy manipulovali buď zcela otevřeně, nebo skrytě. Otevřeně tím, že bylo jasné, komu fandí, a to dokonce i ve zpravodajství. Skrytě používáním zavádějících titulků, manipulacemi a podprahovými sděleními či záměrnou dezinterpretací mých výroků a jejich vytrháváním z kontextu nebo vybíráním nejošklivějších fotografií…

Debatu v ČT ani nebudu komentovat, výkon moderátora viděl snad každý a myslím, že vejde do dějin žurnalistiky jako příklad toho, jak se nemá vést debata. Média jsou přímo odpovědná za rozdělenou a rozeštvanou společnost.

Podle vás tedy za rozdělenou společnost mohou média?

Ano, novináři můžou za to, že děti vyhrožovaly svým rodičům, že pokud budou volit Babiše, tak už nikdy neuvidí vnučku. Nebo se je snažily uplatit pěti tisíci korunami, když jim dají volební lístek Babiše. Jedné kolegyni dokonce nevzali dítě do školy, protože pracuje u Babiše. Ta míra obsesivní nenávisti, to, že ze mě novináři udělali zosobněné zlo, je výsledkem dlouholeté práce řady novinářů, kteří v prezidentské volbě selhali na plné čáře.

Jak selhali? Že k vám byli kritičtí?

Ne, proto ne. Že nebyli kritičtí na obě strany stejně. Vybrali si svého kandidáta a pana Pavla protežovali. Téměř žádný novinář nepoložil panu Pavlovi nepříjemné otázky, a že se jich nabízelo hodně. Místo toho mě vykreslovali jako čisté zlo. Deset let o mně systematicky většina novinářů lhala, stejně jako moji političtí oponenti. Neštítili se ani zneužít mého psychicky nemocného syna a poštvat ho proti mně. Takže se opravdu musím smát, když slyším výzvy premiéra Fialy, že se máme semknout a nerozjitřovat společnost. Zrovna od něho to opravdu sedí.

A nesedí?

To opravdu ne. On sám pořád rozděluje občany na ty lepší a horší, mluví o tom, že jsou tu demokratické a nedemokratické strany, takže i voliče dělí na demokratické a nedemokratické. Nikdy se nevymezil proti narušování našich mítinků, kde příznivci pětikoalice a členové ODS rozdávali píšťalky a agresivně, až hystericky proti nám vystupovali, jako třeba v Jablonci nad Nisou, kdy nás dav málem ušlapal. Proč tehdy pan premiér, který chce spojovat společnost, záhadně mlčel a pak začal blouznit o nějakém konci Babiše v politice nebo extremismu?

Myslíte si, že premiér Fiala si přál váš konec v politice?

Premiér Fiala opakovaně lže, takže mu fakt nemůžu věřit ani to, že chce někoho spojovat. Lhal voličům, že nebude zvyšovat daně, nesáhne na důchody, nedopustí zákaz spalovacích motorů, zabrání zadlužování státu. Lhal o inflaci, emisních povolenkách, o Green Dealu. Všechno porušil. Lhal i o tom, že pan Pavel nebyl vládní kandidát nebo že straším válkou. Přitom právě Petr Fiala jako první prohlásil, že jsme ve válce, že máme válečný rozpočet, že zavádí válečnou daň. A konečně premiér dokonce lže i v tom, že jsem třikrát prohrál volby.

A nebylo to tak? Předloni sněmovní, loni senátní a letos prezidentské volby.

Takže pro úplnost. Od doby, co se pan Fiala stal předsedou ODS v lednu 2014, tak projel osmery volby, které hnutí ANO vyhrálo – 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22. On mě jako předseda ODS neporazil ani jednou. Ano, prezidentské volby jsem prohrál a loni jsme prohráli senátní volby, ale vládní strany zase dostaly výprask v komunálních volbách. A pokud pan Fiala myslí sněmovní volby v roce 2021, tak ANO získalo 1,458 milionu hlasů a 72 poslanců, zatímco ODS těch hlasů získala 732 tisíc a to je 34 křesel ve Sněmovně.

Premiér Fiala nejspíš myslel výsledek celé koalice SPOLU, která vás porazila…

... pokud pan Fiala myslel, že ODS je s TOP 09 a KDU-ČSL jedna strana, tak jsem nezaznamenal slučovací sjezd ani volbu předsedy SPOLU. Nicméně i tento slepenec má méně poslanců než ANO.

Pojďme ještě k vaší budoucnosti v ANO. Chcete v roce 2025 znovu usilovat o post premiéra?

Příští volební sněm ANO bude v únoru 2024. Do té doby mám čas si rozmyslet, jestli budu kandidovat na předsedu, nebo ne. Teď musíme hlavně dobudovat struktury hnutí, soustředit se na mladou generaci a hledat nové tváře. Musíme nabrat síly, připravit další strategii do evropských a krajských voleb v roce 2024 a také do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

V čele stínové vlády vás vystřídal Karel Havlíček. Znamená to, že jste si ho vybral jako korunního prince, který by vás mohl jednou nahradit v čele ANO?

Jsme demokratické hnutí a o tom, kdo bude předsedou, rozhoduje sněm. Nemyslete si, že Babiš na někoho ukáže a sněm ho zvolí. My jsme demokratické hnutí, kde se členové rozhodují podle sebe. Takže kdokoli, kdo bude chtít být v čele ANO, musí především přesvědčit delegáty sněmu, že na to má, a uspět v tajné volbě.

Na tiskové konferenci v minulém týdnu jste řekl, že ANO bude kvůli postoji v prezidentské volbě cílit mimo jiné na voliče SPD, jehož vedení nepřímo podpořilo Petra Pavla. Čím je budete chtít oslovit?

Především tím, že předsedu SPD Okamuru nezajímají zájmy jeho voličů, tedy výměna Fialovy asociální vlády. Vždyť on celou dobu tuto vládu kritizuje a pak najednou jde proti opozičnímu kandidátovi?

Tomio Okamura ale tvrdí, že voliči SPD se k vám nepřidají pro vaši probruselskou politiku. Změníte i tuto rétoriku?

My nic měnit nebudeme. Okamura nikdy nehájil zájmy svých voličů, nikdy nic pro ně neprosadil. Jeho zájmem je být ve Sněmovně a hlavně sedět v opozici, nechce něco měnit ve vládě. Chce hlavně kasírovat příspěvky pro svou stranu.

Voličům SPD proto budeme vysvětlovat, ať raději volí jinou stranu nebo hnutí ANO, protože házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše. Okamura pro ně nikdy nic neudělá. To samé ale budeme říkat i nespokojeným voličům pětikoalice. Mě by totiž nikdy nenapadlo přepsat programové prohlášení, zvýšit daně. Bral bych to jako podraz na voliče.