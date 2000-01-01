náhledy
Předseda vlády Andrej Babiš se ve středu setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Domluvili se na přípravě akčního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Itálií. Babiš Meloniovou označil za „nejperspektivnějšího lídra v Evropské unii“. Došlo i na premiérovu oblíbenou píseň Sarà Perché Ti Amo. Dění sledovala redakce iDNES.cz přímo na místě.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Římě přivítal Babiše český velvyslanec v Itálii Jan Kohout (vpravo).
Setkání italské premiérky Meloniové a českého předsedy vlády se uskutečnilo v paláci Chigi v samotném srdci italského hlavního města. Palác funguje jako oficiální sídlo italských předsedů vlád.
Před setkáním se česká delegace krátce zastavila také na české ambasádě. Pak už Babiš zamířil přímo na místo setkání.
Premiér na místo dorazil krátce před 16. hodinou. Během slavnostního ceremoniálu zněly hymny obou států. V plánu bylo také setkání s místopředsedou italské vlády Matteem Salvinim.
Italská premiérka svůj protějšek přivítala v zářivě červeném saku. Politik a politička zůstali stát v podloubí kvůli silnému dešti. Babiš Meloniovou obdaroval kyticí květin.
S místopředsedou vlády a ministrem dopravy Salvinim se Babiš setkal později. S ním je Babiš ve stejné frakci v Evropském parlamentu. „My jsme v jedné frakci Patrioti pro Evropu, takže když jsem tady, tak jsem ho požádal o schůzku,“ vysvětlil později ministerský předseda.
Andreje Babiše čekala před jednáním také tisková konference, kde čelil otázkám českých i světových médií.
„Schůzka s italskou premiérkou byla skvělá. Vidím v ní nejperspektivnějšího lídra v Evropské unii,“ hodnotil setkání Babiš. Kromě migrace spolu řešili také průmysl nebo návratovou politiku. Řeč přišla i na zákaz spalovacích motorů, znečišťování ovzduší ze strany Číny nebo emisní povolenky ETS.
Kritika přišla i na malou diverzifikaci evropského průmyslu. Babiš se vyjadřoval i k návratové politice. S italskou premiérkou se shodli na tom, že „ právo na bezpečnost Evropanů jsou víc než právo nějakého kriminálníka, který něco provede“. To hodlá vysvětlit také evropským soudům.
Klíčovým výstupem jednání dvou státníků by měl být akční plán spolupráce mezi Českou republikou a Itálií na léta 2026-2030. Babiš později na síti X napsal, že plán by měl být velmi konkrétní a měl by prohloubit spolupráci obou států v různých oblastech. „ Bude to skvělá příležitost pro naše firmy,“ míní.
Na síti se premiér vyjádřil také k samotnému setkání. „Giorgia má neskutečnou energii a tah na branku,“ napsal. Došlo i na jeho oblíbenou píseň Sarà Perché Ti Amo od Ricchi e Poveri, doplnil.
