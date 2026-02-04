|
OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval
OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?
Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...
Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu
Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...
Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“
Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...
Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela
Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...
Skupina CSG v Rijádu. Světová premiéra technologií na World Defense Show
Saúdskoarabský Rijád hostí ve dnech 8. až 12. února prestižní veletrh World Defense Show 2026. Tato klíčová událost zahajuje globální výstavní sezónu a spojuje lídry obranného průmyslu. Mezi světovou...
Odchod z vlády kvůli Turkovi nehrozí. Babiš splnil vše, co slíbil, říká Šťastný
Definitivní konec nadějí Filipa Turka na post ministra životního prostředí nijak neohrozí vztahy v koalici ani vládní angažmá Motoristů. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu a ministra pro sport...
Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen
Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...
Nespravedlivá olympiáda. Absence ruské vlajky Moskvu stále popouzí
Zimní olympiáda se v Rusku bude vysílat. Rusové o ni jeví ale slabý zájem. Kvůli malému počtu ruských sportovců, kteří navíc musí kvůli sankcím soutěžit bez vlajky a hymny.
Lego pro energetiky versus spekulanti a úřady. Jak se staví velké modulární baterie
Bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty v kombinaci s...
Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci
Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....
Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik. Chce vstoupit do aktivních záloh
Nizozemská královna Máxima zahájila tento týden vojenský výcvik, aby se stala členkou aktivních záloh armády, informuje agentura Reuters. Země se snaží posílit nábor nových vojáků kvůli geopolitickým...
V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz bude omezen do pátku
V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje...
Namísto prodlužování staré radši novou jadernou dohodu, myslí si Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Rusko a Spojené státy by měly dojednat zcela novou dohodu o omezení jaderných arzenálů spíše než prodloužit končící smlouvu Nový START. Server Axios s...
Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival
Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...
Žlutý sníh i nánosy na autech. Do střední Evropy dorazil prach ze Sahary
Žlutý poprašek i netradičně zbarvený sníh. Do Česka ve čtvrtek dorazil saharský prach, který s sebou přineslo proudění z Afriky. Podle meteorologů se jemný písek usadí hlavně na kapotách aut, oknech...
Mocný vítěz a vůdce, podpořil Trump Orbána v parlamentních volbách
Americký prezident Donald Trump veřejně podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách. Nazval jej silným vůdcem, který bojuje stejně jako on a jako on i miluje...