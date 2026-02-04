OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval

Autor: , ,
  20:39
Od naší zpravodajky v Itálii - Předseda vlády Andrej Babiš se ve středu setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Domluvili se na přípravě akčního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Itálií. Babiš Meloniovou označil za „nejperspektivnějšího lídra v Evropské unii“. Došlo i na premiérovu oblíbenou píseň Sarà Perché Ti Amo. Dění sledovala redakce iDNES.cz přímo na místě.
Český premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s italskou premiérkou Giorgiou... Český premiér Andrej Babiš (ANO) na letišti v Římě, kde ho přivítal český... Předseda vlády Andrej Babiš se v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou... České velvyslanectví v Římě (4. únor 2026) Italská premiérka Giorgia Meloniová čekající na Andreje Babiše (4. únor 2026) Český premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s premiérkou Giorgiou Meloniovou v... Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku... Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku... Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku... Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku... Předseda vlády Andrej Babiš se v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou... Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Skupina CSG v Rijádu. Světová premiéra technologií na World Defense Show

Advertorial
Hlavní exponát expozice CSG v Rijádu nejnovější generace osvědčeného...

Saúdskoarabský Rijád hostí ve dnech 8. až 12. února prestižní veletrh World Defense Show 2026. Tato klíčová událost zahajuje globální výstavní sezónu a spojuje lídry obranného průmyslu. Mezi světovou...

6. února 2026

Odchod z vlády kvůli Turkovi nehrozí. Babiš splnil vše, co slíbil, říká Šťastný

Premium
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé)

Definitivní konec nadějí Filipa Turka na post ministra životního prostředí nijak neohrozí vztahy v koalici ani vládní angažmá Motoristů. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu a ministra pro sport...

6. února 2026

Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen

Premium
Sleva deset procent na potraviny pro seniory nad 65 let nezaujala ani v Hradci...

Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...

6. února 2026

Nespravedlivá olympiáda. Absence ruské vlajky Moskvu stále popouzí

Premium
Ruská vlajka a olympijské kruhy? Naprosto neslučitelná myšlenka.

Zimní olympiáda se v Rusku bude vysílat. Rusové o ni jeví ale slabý zájem. Kvůli malému počtu ruských sportovců, kteří navíc musí kvůli sankcím soutěžit bez vlajky a hymny.

6. února 2026

Lego pro energetiky versus spekulanti a úřady. Jak se staví velké modulární baterie

Pohled na výrobní halu slovenské společnosti MTS v Liptovském Mikuláši, která...

Bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty v kombinaci s...

6. února 2026

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

5. února 2026  22:15

Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik. Chce vstoupit do aktivních záloh

Nizozemská královna Máxima zahájila vojenský výcvik, aby se stala členkou...

Nizozemská královna Máxima zahájila tento týden vojenský výcvik, aby se stala členkou aktivních záloh armády, informuje agentura Reuters. Země se snaží posílit nábor nových vojáků kvůli geopolitickým...

5. února 2026  21:38

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz bude omezen do pátku

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  21:31

Namísto prodlužování staré radši novou jadernou dohodu, myslí si Trump

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Rusko a Spojené státy by měly dojednat zcela novou dohodu o omezení jaderných arzenálů spíše než prodloužit končící smlouvu Nový START. Server Axios s...

5. února 2026  16:55,  aktualizováno  20:38

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Žlutý sníh i nánosy na autech. Do střední Evropy dorazil prach ze Sahary

Takto saharský prach zabarvil sníh v alpském lyžařském rezortu Anzére ve...

Žlutý poprašek i netradičně zbarvený sníh. Do Česka ve čtvrtek dorazil saharský prach, který s sebou přineslo proudění z Afriky. Podle meteorologů se jemný písek usadí hlavně na kapotách aut, oknech...

5. února 2026  19:55

Mocný vítěz a vůdce, podpořil Trump Orbána v parlamentních volbách

Americký exprezident Donald Trump a maďarský premiér Viktor Orbán (11. července...

Americký prezident Donald Trump veřejně podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách. Nazval jej silným vůdcem, který bojuje stejně jako on a jako on i miluje...

5. února 2026  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.