Skepse je normální, řekl Timmermans po jednání s Babišem o elektromobilitě

„Mohu říct, že zatím jsme nedosáhli konsenzu, ale dostaneme se k němu,“ řekl Timmermans po jednání s poslanci i premiérem Babišem. Česká republika je první země, do které přijel poté, co Evropská komise návrh ve čtvrtek večer zveřejnila. „Vidím, co se v Česku děje se suchem,“ uvedl a poukázal na tornádo na jižní Moravě. Neobvyklé počasí, které se objevuje po celém světě, označil za důsledek změny klimatu a lidského chování.

„Je naší prací přesvědčit českou vládu, že návrh nepovede k potrestání občanů,“ řekl dále Timmermans. Skepse ze strany vlády je podle něj normální. „Samozřejmě to povede k mnoha debatám. Ale upřímně věříme, že plán může fungovat. Čím rychleji uvěříme, že plán může fungovat, tím dříve přeškolíme pracovníky, tím dříve budeme sklízet benefity přechodu na zelenou energii,“ doplnil. Připomněl, že komise může jen navrhovat, schválit plán ale musí členské země samy.

Elektromobilita se podle něj přirozeně vyvíjí tak, že do roku 2027 bude levnější pořídit si elektromobil než běžné auto. „Naším úkolem je zařídit potřebnou infrastrukturu,“ doplnil. Doufá proto a věří, že se povede přesvědčit výrobce aut, aby stavěli dobíjecí stanice a dále se přizpůsobovali situaci. Dále je podle něj třeba zvýšit dostupnost hromadné dopravy.

Timmermans po jednání s Babišem zamířil vlakem do Ostravy. Během cesty má jednat s ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

V sobotu se v Ostravě zúčastní kulatého stolu s oběma ministry, s hejtmany Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje či se zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center. Navštíví také výzkumné středisko Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava IT4Innovations. V něm je umístěn takzvaný superpočítač, financovaný z fondů EU. Prohlédne si bývalou těžební oblast Dolní Vítkovice, informovala mluvčí zastoupení Evropské komise v Česku Magdalena Frouzová.

Zvláštní nápady, míní Babiš

S textem, který má 3,5 tisíce stran, se Babiš seznamoval spolu s vybranými ministry ve čtvrtek večer po zveřejnění návrhu. „Jsou tu zvláštní nápady, že už nebudeme vyrábět ani prodávat auta na spalovací motory po roce 2035, to jsou věci, které jsou zarážející a musíme vědět, kam to směřuje,“ uvedl v pátek Babiš.



Pro Česko považuje Babiš za nejdůležitější zachování nezávislého energetického mixu. „To znamená, my chceme jádro, potřebujeme, když skončíme spalování uhlí pro teplárenství, přechod přes plyn a samozřejmě, pokud máme a chceme splnit klimatické cíle, tak musí Evropská komise zohlednit problém kůrovce,“ vypočítal priority vyjednávání.

„Ten návrh je podstatně radikálnější a my máme obavy, že bude mít zásadně negativní vliv na náš průmysl a zaměstnanost našich lidí,“ uzavřel.

Soubor klimatických návrhů unijní exekutivy obsahuje například konec výroby benzinových a dieselových aut, zpoplatnění emisí z dopravy či vytápění budov nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie.

Komise mimo jiné navrhuje, aby nové vozy v EU od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého, což zásadně prodraží a prakticky znemožní jejich výrobu. Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Průmyslové podniky či aerolinky by měly přijít o bezplatné povolenky.

Unijní exekutiva plánuje také zavést takzvané uhlíkové clo, které by měly platit podniky vyvážející do EU neekologicky vyráběné produkty jako ocel, hliník, cement, hnojiva či elektřinu. Podle zástupců českých odborových asociací a svazů budou důsledky návrhů pro ČR značné a vláda by měla analyzovat, jaké náklady přinesou a jak je financovat.