To si nesmí dovolit, budu to řešit. Babiš zpražil Turka za slova o deratizaci úředníků

Turek výrok pronesl při debatě na víkendové oslavě internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů, a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ prohlásil čestný prezident Motoristů.
Babiš bude chtít Turkovy výroky řešit v rámci koalice. „Vnímám to velice negativně. Pan Turek takhle nemůže mluvit, je to nepřijatelné. My si úředníků velice vážíme. Historicky s nimi spolupracuji, třeba paní Schillerová byla úředník. Budu mluvit s panem Macinkou a panem Turkem, že tohle si nemůže dovolovat,“ řekl Babiš v pátek novinářům při příchodu na neformální summit EU na Kypru.
Předseda Motoristů Petr Macinka se ještě ve čtvrtek Turka zastával. Na ministerstvech podle něj existuje mnoho lidí, kteří se na veřejné správě pouze přiživují. „Možná jen nazývá věci pravými jmény. Na ministerstvu životního prostředí se v minulosti úředníky stávali lidé, jejichž kvalifikace byla, že se v mládí přivázali ke stromu a přilepili k silnici. Pro mě to nejsou úředníci, ale lidé, kteří prosazovali svůj politický program a agresivní aktivismus,“ řekl serveru Novinky.cz Macinka.
Trochu opatrněji komentoval výrok Turkův spolustraník a ministr pro sport Boris Šťastný. „Toto je rétorika a forma komunikace Filipa Turka. Já v žádném případě tyto výrazy a způsob komunikace nepoužívám,“ uvedl pro iDNES.cz Šťastný.
Jako nacisti, kritizuje opozice
To zástupci sněmovní opozice Turka nešetřili. „Označil úředníky ministerstva životního prostředí za parazity. Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve třicátých letech v Německu, kdy nacisté potřebovali vylikvidovat lidi, kteří jim nešli po vůli,“ prohlásil třeba exministr životního prostředí Petr Hladík z lidovců.
Za nehoráznost pak označil Turkovo vyjádření i předseda ODS Martin Kupka. „Je to hloupé, tupě ideologické,“ řekl na tiskové konferenci občanských demokratů ve Sněmovně.
Turek čelí za své kontroverzní výroky kritice opakovaně. Na podzim, když se měl stát ministrem, přinesl Deník N informace o tom, že před lety zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Sám Turek se za část těchto příspěvků omluvil a označil je za „blbý humor“. Autorství těch nejzávažnějších, které například schvalovaly popálení malé Natálky ve Vítkově, však opakovaně popřel.