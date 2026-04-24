To si nesmí dovolit, budu to řešit. Babiš zpražil Turka za slova o deratizaci úředníků

Jiří Vachtl
  9:02
Od našeho zpravodaje na Kypru - Premiér Andrej Babiš zkritizoval vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka za jeho nedávný výrok o úřednících na ministerstvech ovládaných Motoristy, které označil za parazity určené k deratizaci. „Je to nepřijatelné. Budu o tom mluvit s panem Macinkou i Turkem. Tohle si nemůže dovolovat,“ prohlásil předseda vlády.
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ústní interpelace v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Barbora...
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal před jednáním vlády (20....
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal před jednáním vlády (20....
8 fotografií

Turek výrok pronesl při debatě na víkendové oslavě internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů, a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ prohlásil čestný prezident Motoristů.

Babiš bude chtít Turkovy výroky řešit v rámci koalice. „Vnímám to velice negativně. Pan Turek takhle nemůže mluvit, je to nepřijatelné. My si úředníků velice vážíme. Historicky s nimi spolupracuji, třeba paní Schillerová byla úředník. Budu mluvit s panem Macinkou a panem Turkem, že tohle si nemůže dovolovat,“ řekl Babiš v pátek novinářům při příchodu na neformální summit EU na Kypru.

Poslanci se ptali, co dělá Turek. Řešili i jeho výroky o deratizaci parazitů

Předseda Motoristů Petr Macinka se ještě ve čtvrtek Turka zastával. Na ministerstvech podle něj existuje mnoho lidí, kteří se na veřejné správě pouze přiživují. „Možná jen nazývá věci pravými jmény. Na ministerstvu životního prostředí se v minulosti úředníky stávali lidé, jejichž kvalifikace byla, že se v mládí přivázali ke stromu a přilepili k silnici. Pro mě to nejsou úředníci, ale lidé, kteří prosazovali svůj politický program a agresivní aktivismus,“ řekl serveru Novinky.cz Macinka.

Trochu opatrněji komentoval výrok Turkův spolustraník a ministr pro sport Boris Šťastný. „Toto je rétorika a forma komunikace Filipa Turka. Já v žádném případě tyto výrazy a způsob komunikace nepoužívám,“ uvedl pro iDNES.cz Šťastný.

Jako nacisti, kritizuje opozice

To zástupci sněmovní opozice Turka nešetřili. „Označil úředníky ministerstva životního prostředí za parazity. Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve třicátých letech v Německu, kdy nacisté potřebovali vylikvidovat lidi, kteří jim nešli po vůli,“ prohlásil třeba exministr životního prostředí Petr Hladík z lidovců.

Za nehoráznost pak označil Turkovo vyjádření i předseda ODS Martin Kupka. „Je to hloupé, tupě ideologické,“ řekl na tiskové konferenci občanských demokratů ve Sněmovně.

Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Turek čelí za své kontroverzní výroky kritice opakovaně. Na podzim, když se měl stát ministrem, přinesl Deník N informace o tom, že před lety zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Sám Turek se za část těchto příspěvků omluvil a označil je za „blbý humor“. Autorství těch nejzávažnějších, které například schvalovaly popálení malé Natálky ve Vítkově, však opakovaně popřel.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Žena zemřela po pádu z 11. patra panelového domu v pražských Řepích

Žena v pražských Řepích vypadla z okna v 11. patře panelového domu. (24. dubna...

V pražských Řepích zemřela v pátek ráno přibližně padesátiletá žena po pádu z okna v jedenáctém patře panelového domu. Okolnosti její smrti teď prověřují kriminalisté.

24. dubna 2026  8:59,  aktualizováno  9:34

Sněmovna opět řeší zákon o regulaci cen paliv, Vondráček se smál Jakobovi

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Radek Vondráček (ANO). (29....

Do Sněmovny se vrací návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot, který odmítl Senát. Na úvod rozpravy si vzal slovo Jan Jakob, jenž se vymezil proti postupu vlády s tím, že chtějí přehlasovat Senát a...

24. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  9:33

Syrové. Audioknihou roku je zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení Ruskem

Obal audioknihy Hovory

Nejlepší Audioknihou roku 2025 se staly Hovory – strhující, působivé a mrazivé audiozpracování autentických telefonátů ukrajinských občanů po napadení Ukrajiny ruskou armádou. O vítězi rozhodovaly...

24. dubna 2026  9:19

Atomovku proti Íránu nepoužiju, vždyť už jsme ho zničili, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Spojené státy nepoužijí proti Íránu jadernou zbraň, nemají to zapotřebí, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Teherán možná během dvoutýdenního příměří poněkud doplnil své zásoby...

24. dubna 2026  9:09

VIDEO: V americkém státu Oklahoma řádilo tornádo. Řada budov je srovnaná se zemí

Silné tornádo zasáhlo v noci na pátek padesátitisícové město Enid na severu...

Silné tornádo zasáhlo v noci na pátek padesátitisícové město Enid na severu amerického státu Oklahoma. Živel strhával sloupy elektrického vedení a střechy domů, řada budov je srovnaná se zemí. Podle...

24. dubna 2026  8:40

Pilot u Křivoklátu ignoroval čtyři varování. Nové detaily k letu, který dělily vteřiny od tragédie

Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu...

24. dubna 2026  8:19

Na Blízký východ připlula další americká letadlová loď, již třetí

Americká letadlová loď USS George HW Bush v Perském zálivu

Do oblasti Blízkého východu připlula americká letadlová loď USS George H. W. Bush. S odvoláním na oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedla agentura AFP. Jedná se o třetí letadlovou loď,...

24. dubna 2026  7:49

Všechny složky IZS cvičily v Budějovicích zásah proti útočníkovi v obchodním centru

Všechny složky IZS se účastnily v OC Mercury a okolí v Českých Budějovicích...

Policisté, hasiči, strážníci a záchranáři v noci na dnešek nacvičovali v okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích zákrok proti útočníkovi, který ohrožuje návštěvníky obchodního...

24. dubna 2026

Voják vyhrál miliony po sázce na Madurův pád. Použil tajné informace, teď ho obvinili

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Americký voják ze speciálních jednotek, které v lednu zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, byl obviněn ze zneužití tajných informací o misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (8,3...

24. dubna 2026  6:51

USA pozvou na summit G20 na Floridě Rusko. Řeší se i Putin, tvrdí zdroj z Bílého domu

Vladimír Putin

Ruská federace získá pozvánku na summit zemí G20, který bude v prosinci pořádat americká Florida, uvedla agentura AFP s odvoláním na zdroj z Bílého domu. List The Washington Post s odkazem na...

24. dubna 2026  6:25

Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude prodlouženo o tři týdny, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně, zatímco za ním stojí...

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po...

23. dubna 2026  23:36,  aktualizováno  24. 4. 6:16

