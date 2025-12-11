Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce

„Pan Turek leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval a fakt mi posílal snímky páteře a všechno možné,“ sdělil Babiš ve svém středečním podcastu Sorry Jako, kde debatuje s kandidátem na ministra průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.
Babiš následně Turka podle svých slov vyzval, aby se i přes své zranění na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem dostavil, tak jako ostatní kandidáti na ministerské posty.
„Tak jsem říkal: pane bože musíte tam jít i na tom invalidním vozíku, ale on fakt asi není schopen,“ domnívá se premiér. V reakci na to mu Havlíček, odpověděl že když Turka viděl, tak působil, že má zdravotní komplikace. „Sotva stál, to je pravda,“ řekl Havlíček.
Turka vyslechnu, ale mám s ním velký problém, trvá na svém prezident Pavel
Turkovu absenci na seznamu ministrů nové vlády ohlásil Babiš ve středu bezprostředně poté, co ho Pavel jmenoval premiérem. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.
Podle předsedy Motoristů Macinky čeká Turka v pondělí zákrok v nemocnici a poté by mělo dojít na schůzku s prezidentem. Pavel jmenuje vládu Andreje Babiše v pondělí.
Turek byl původně navrhován jako kandidát na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. V předloženém seznamu ministrů nyní figuruje Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí a dočasně má vést i resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem.