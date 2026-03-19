Babiš opět zkritizoval emisní povolenky. Ničí český průmysl, prohlásil v Bruselu

„Chceme revizi systému ETS, co nejdříve by to bylo možné,“ řekl Babiš novinářům s tím, že původní předpovědi Evropské komise ohledně cen emisních povolenek byly zcela špatné. Podle starších odhadů EK měla být nyní cena povolenky 26,50 eur, pohybuje se ale kolem 80 eur.
|
Česko je jednou z deseti zemí, které se připojily k dopisu adresovanému předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém žádají důkladnou revizi systému emisních povolenek EU ETS. Podle Babiše bude Česko prosazovat především revizi systému ETS 1, který podle něho ještě do roku 2020 fungoval normálně. Evropská komise by podle signatářů dopisu měla předložit přezkum ETS již do konce května a nikoli až v létě.
Praha přichází ohledně změny systému ETS s vlastními návrhy, chce cenový strop pro povolenky a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Chce rovněž, aby byla posílena takzvaná Rezerva tržní stability, tedy aby tento mechanismus mohl lépe řešit nadměrné kolísání cen a v krátkodobém horizontu pomáhal udržovat ceny povolenek pod kontrolou.
|
2. února 2026