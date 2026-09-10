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Babiš s Krtečkem a Tusk s Rexíkem stvrdili přátelství a popřeli územní spor

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  20:03
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zveřejnil video se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. S Krtečkem a psem Rexíkem v rukou v něm společně odmítli nedávné dezinformace o polských územních nárocích vůči Česku. Tusk následně reakci České republiky ocenil a sledujícím sdělil, že premiéra Babiše pozval na listopadovou návštěvu do Varšavy. „Abych potvrdil naši vzájemnou solidaritu a přátelství,“ dodal.

„To jsem já a tady je Andrej,“ zahájil polský ministerský předseda s úsměvem ve videu, ve kterém oba politici drží známé pohádkové postavy svých zemí. Zatímco český premiér v rukou drží českého Krtečka, Tusk naopak polského psa Rexíka (Reksio). Babiš pak uvedl, že Češi jsou nyní nejpopulárnějším národem v Polsku. „A Poláci v Česku,“ doplnil ho jeho protějšek.

„A pamatujete si tu ruskou provokaci na internetu, že Polsko chce napadnout Českou republiku a tak dále? Ale to není pravda,“ pokračoval polský premiér a připomněl tak nedávné zprávy na internetu, které měly vyvolat dojem, že Polsko vymáhá na Česku část území.

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„Ale Češi nejsou hloupí,“ doplnil Babiš. Tusk pak ocenil podle jeho slov okamžitou reakci České republiky na tuto situaci.

Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažily vyvolat například podvržený profil českého velvyslance či zfalšovaný web Českého rozhlasu. Babiš případ dříve označil za pseudokauzu. Kritizoval ale civilní rozvědku i českého velvyslance v Polsku, protože se o šíření dezinformací podle svých slov dozvěděl od novinářů.

V závěru videa Babiš také sledujícím sdělil, že ho Tusk pozval do Varšavy. „Řekněte to do kamery, prosím,“ vyzval ho se smíchem. „Jo, uvidíme se ve Varšavě v listopadu a já jsem opravdu rád, že tě můžu ve Varšavě uvítat jako váženého hosta,“ potvrdil Tusk a dodal, že pozváním chce potvrdit vzájemnou solidaritu i přátelství obou zemí.

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Ministerští předsedové Česka a Polska video natočili během setkání v Bratislavě. Babiš a Tusk tam společně se slovenským premiérem Robertem Ficem a předsedou maďarské vlády Péterem Magyarem jednali v rámci Visegrádské čtyřky. Jednání se zúčastnil také irský premiér Micheál Martin, jehož země nyní předsedá Radě EU.

Krteček za Česko, Reksio za Polsko. Babiš se setkal s Tuskem
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
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Babiš s Krtečkem a Tusk s Rexíkem stvrdili přátelství a popřeli územní spor

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