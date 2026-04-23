Babiš míří na Kypr. Lídři EU tam budou řešit Blízký východ, Ukrajinu i rozpočet

„Nominálně je to o 20 procent méně. Údajně na základě toho, že bohatneme. My na to máme jiný názor,“ prohlásil Babiš v týdnu. Česko je stále čistým příjemcem z unijního rozpočtu, ale analytici upozorňují, že jak země bohatne, už tomu tak v dalších letech být nemusí.
Ve čtvrtek před odletem Babiš novinářům řekl, že návrh sedmiletého rozpočtu EU pro Česko je nepřijatelný. Nominálně klesne, zopakoval. Očekává těžkou debatu, která potrvá minimálně v příštím roce.
Za loňský rok obdrželo Česko z rozpočtu EU o 31,1 miliardy korun více, než do něj odvedlo. Při započítání dalších příjmů z dočasných programů se celková bilance vyšplhala do plusu 77,9 miliardy. Na Kypru lídři téma rozpočtu pouze neformálně otevřou, konečná dohoda na finančním rámci má být hotova v prosinci letošního roku.
Babišovi vadí, že mají Česku klesnout příjmy z EU. USA stále považuje za spojence
Evropští lídři budou na summitu řešit také energetickou krizi spojenou s válkou na Blízkém východě. „Budeme řešit Blízký východ, což souvisí s energetikou. V pondělí jsem napsal dopis všem lídrům a předsedkyni Evropské komise a představitelům Evropské rady ohledně toho, jak je na tom Evropa z hlediska vlastní produkce plynu. Jsme na tom velice špatně, v Evropě konzumujeme 330 miliard kubíků zemního plynu, produkce je jenom 10 procent,“ řekl Babiš novinářům před odletem.
Projekt emisí označil za „šílený s negativním dopadem na průmysl“.
Babiš také ocenil zprovoznění ropovodu Družba. „Pro náš region je to dobrá zpráva. Ropa do Maďarska i na Slovensko byla uvolněna,“ řekl.
Orbán na „rozlučku“ nedorazí
Neformální summit, který začne ve čtvrtek pracovní večeří v pobřežním letovisku Agia Napa, měl být poslední vrcholnou akcí dosluhujícího maďarského premiéra Viktora Orbána. Byť po volební porážce zůstane v úřadu ještě několik týdnů, summit lídrů nakonec vynechá. Maďarsko by tak měl na jednání zastupovat slovenský premiér Robert Fico.
Úleva pro Ukrajinu. EU definitivně schválila půjčku ve výši 90 miliard eur
K unijním lídrům naopak promluví řada hostů. Osobně by měl dorazit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pozváni jsou na Kypr i lídři z Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie. S nimi chtějí zástupci Unie podrobně diskutovat situaci na Blízkém východě.
„Nejprve musíme projednat naši reakci na tuto rychle se vyvíjející situaci. To zahrnuje příspěvek Evropy k deeskalaci a míru v regionu, stejně jako k zajištění svobody plavby,“ uvedl ve zvacím dopise na summit šéf Evropské rady António Costa k situaci v Hormuzském průlivu.
Lídři evropských zemí budou ale řešit i ekonomické dopady války USA proti Íránu. Na summitu se bude podle Costy diskutovat o tom, jaké konkrétní nástroje má Evropa k dispozici, aby na nepříznivé ekonomické dopady (zejména rostoucí ceny ropy a plynu) rychle reagovala.