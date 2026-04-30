Babiš završil cestu po Asii. Škoda v Uzbekistánu uzavřela miliardový kontrakt

  9:47
Od našich zpravodajů v Uzbekistánu - Cesta premiéra Andreje Babiše (ANO) po Ázerbájdžánu a Střední Asii ve čtvrtek vrcholí v Uzbekistánu. Stejně jako v Ázerbájdžánu a Kazachstánu i zde ministerského předsedu přijal prezident – Šavkat Mirzijojev. Společně podepsali dohodu o posílení vzájemné spolupráce. V samotném závěru návštěvy v prezidentském paláci byl také podepsán největší podnikatelský kontrakt celé cesty.

Jde o dohodu o strategické spolupráci na dodávku a servis 10 elektrických vlaků do Uzbekistánu od společnosti Škoda Transportation ze skupiny Škoda Group. Hodnota zakázky by měla být vyšší než tři miliardy korun.

Premiéra Andreje Babiše (ANO) v Uzbekistánu, kde vrcholí cesta české delegace, přijal uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev. (30. dubna 2026)
Česká delegace v Uzbekistánu podepsala dohodu o strategické spolupráci na dodávku a servis 10 elektrických vlaků do Uzbekistánu od společnosti Škoda Transportation ze skupiny Škoda Group. Za společnost kontrakt podepsal její ředitel Petr Novotný. (30. dubna 2026)
66 fotografií

První místopředseda vlády Karel Havlíček, který se cesty také účastní, označil transakci za obchod „dvacetiletí“. Na tvářích všech přítomných včetně generálního ředitele Škody Transportation Petru Novotném byla po podpisu znát kromě radosti i úleva. „Do poslední chvíle nebylo vůbec jisté, že se to podaří uzavřít,“ sdělil serveru iDNES.cz jeden z členů podnikatelské delegace.

Podle informací redakce k podepsání nakonec výrazně pomohla politická reprezentace, která přijela do země. To ostatně potvrdil i Novotný. „Ty současné vztahy při návštěvě premiéra Babiše významně prohlubují spolupráci. Akcelerace věcí, která se stala za poslední týdny právě z důvodu téhle návštěvy, významně pomohla k tomu, že tady vůbec dneska můžeme stát,“ uvedl Novotný.

„Součástí projektu je také umístění servisních aktivit Škoda Group pro tyto vlaky přímo v Uzbekistánu a postupné předávání odborných znalostí a servisních postupů tak, aby místní partneři byli schopni zajišťovat údržbu a servis vlaků samostatně i v budoucnu,“ sdělil Novotný. Uzbecká strana následně uspořádala banket pro celou podnikatelskou delegaci.

Obdobnou zakázku získala Škoda Group na konci loňského roku. Jde o dodání až 16 bateriových vlaků pro Lotyšsko v hodnotě zhruba čtyř miliard korun, zároveň uspěla s kontraktem na dodávku až 36 bateriových vlaků na Slovensko v hodnotě osmi miliard korun.

Kromě Škody Group v Uzbekistánu podepsaly dohody nebo memoranda i další společnosti. Cesty s premiérem Andrejem Babišem se zúčastnilo 50 zástupců českých firem z oblastí energetiky či strojírenství.

To, že je česká delegace v Uzbekistánu vítána, bylo znát už od příletu. Stejně jako u letiště i v ulicích Taškentu byly vidět billboardy s fotkou českého premiéra. Po celém městě také vlály české vlajky.

Vstoupit do diskuse (80 příspěvků)

Nejčtenější

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.