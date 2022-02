Výsměchem týdne jsou kompenzace za energie, řekl Babiš. Ženy láká na koňak

„Všechny dámy, které za mnou přijdou do Roudnice, tak jim nabídnu tenhle úžasný vaječňák,“ začal vydání Čau, lidi, které vysílal na den svatého Valentýna.

Nově do vysílání zařadil rubriku Úspěch týdne. Za ten považuje to, že v indexu prosperity se Česká republika umístila na devátém místě ze všech státu Evropské unie. „Nevěřte zprávám, které vám říká tahle asociální vláda. Česká republika prosperuje. Jsme šestá nejméně zadlužená země,“ dodává.

Za manipulaci týdne označil kauzu Turów. Největším problémem je podle Babiše krátká výpovědní doba a finanční kompenzace, která je o pět milionů eur nižší, než vláda hnutí ANO původně požadovala. „Ústupky nejsou potřeba, protože důl je extrémně ziskový. Premiér a celá vláda opakovaně lžou. Vyměkli jste a Poláci nás převálcovali,“ zhodnotil kauzu.

Trapasem týdne jsou podle Babiše dva poslanci Pirátů. Ministra zahraničních věcí Jana Lipavského sepsul kvůli slovům o dodávkách ruského plynu a europoslance Mikuláše Peksu za výrok, že elektrárny se v Česku nevyplatí, protože energii nám zajistí dovoz.

Výsměchem týdne je podle expremiéra stala Jurečkova kompenzace za drahé energie. Touto kompenzací chtěl resort pomoci lidem překlenout potíže s platbami za drahé energie. Babiš však kritizuje vyplňování formulářů a finanční zátěž pro stát. „Kdyby se to odpustilo, stálo by to 18 miliard. Je to výsměch, není to žádná pomoc,“ dodal.

Andrej Babiš @AndrejBabis Čau lidi, dneska je Valentýna. Jste zamilovaní? Já jo. A dneska mám nové rubriky. Výsměch týdne a Tragédie týdne. A taky speciál o vládě, která si dovolí vzít peníze našemu zdravotnictví poté, co zdravotníci bojovali dva roky za záchranu našich životů. https://t.co/nCKcg6yRAU oblíbit odpovědět

Skandál týdne se týká finančních prostředků ve zdravotnictví. „Tato asociální vláda si dovolí vzít peníze našemu zdravotnicí po tom, co dva roky všichni zdravotníci bojovali za naše životy,“ kritizoval.

Uvedl, že místo slibované valorizace Fialova vláda pouze seškrtala příjmy ve zdravotnictví. Je to podle něj také poprvé v historii, kdy vláda snížila platby za státní pojištěnce, a to zhruba o 15 procent. Rezervy pojišťoven tak budou vyčerpány k nule koncem roku 2022.

„K hodnocení této vlády stačí číst jenom titulky,“ říká šéf hnutí ANO. Nezapomněl zmínit ani současného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a jeho hraní karet ve Sněmovně. „Začíná pracovní den hraním karet, to jsou takové drby, to je skutečně originální přístup,“ dodává.

Pustil se také do návrhu rozpočtu ministra financí Zbyňka Stanjury. „Rozpočet je manipulace, protože není pravda, že Fialova vláda uspoří tolik, kolik říká. Tento týden bude první čtení rozpočtu a jako hnutí ANO budeme konkrétně kritizovat, že vláda mlží. Celý rozpočet je vylhaný a zásadně poškodí naše občany,“ uvedl k nadcházejícímu jednání Sněmovny.

„Všechny průšvihy této asociální neschopné vlády překryje Čapí hnízdo,“ řekl závěrem pořadu Babiš. Zdůraznil, že se jedná o kauzu z roku 2008, která byla schválena hejtmanem Bendlem. „Souhlasila také paní Langšádlová i Kalousek a až když šel Babiš do politiky, teprve potom z toho udělali kauzu, aby Babiše vystrnadili. Je to absurdní, firma měla na dotaci nárok,“ dodal Babiš.