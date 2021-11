Policie mě vyšetřuje, že jsem se nevěnoval řízení, postěžoval si Babiš

Policie podle Babiše napsala, že 3. října řídil motorové vozidlo a nevěnoval se plně řízení, protože se opakovaně podíval do podkladů. „Vaše jednání je zaznamenáno na sociálním kanálu YouTube,“ citoval ministerský předseda. Zdůraznil, že jel pomalu a při řízení se díval dopředu, ale připustil, že se „dvakrát nebo třikrát na milisekundu podíval na papír“. „Samozřejmě jsem se věnoval řízení. Uvidíme, jak to dopadne,“ podotkl Babiš, jenž si postěžoval, že ho „zase někdo udal“.

Ve svém pořadu Babiš mluvil také o tom, čemu se aktuálně věnuje vláda nebo o nové vládní kampani na podporu očkování. Znovu zdůraznil, že mu prezident Zeman slíbil možnost sestavit vládu. „I když vím, že by mi to dal i dvakrát a mohl bych to tam skutečně zkoušet, tak já to nechci,“ říká ve svém videu Čau lidi a dodává, že bude postupovat standardně a dokonce chce, aby jeho vláda stanovila historický rekord v doručení demise na Pražský hrad.

Andrej Babiš @AndrejBabis Čau lidi. Slibuju, že naše vláda vytvoří historický rekord v podání demise a doručení na Pražský hrad. Sledujte, dneska vám řeknu víc, než kdy kdo čekal https://t.co/cWDAu77RSc oblíbit odpovědět

Dále premiér uvedl novou vládní kampaň na podporu očkování. Sám prohlásil, že mu je to líto, že fotografie jsou hrozné, ale že je to potřeba. Následně ukázal některé z fotografií, na kterých jsou lidé ležící v nemocnici nebo jsou odváženi do márnice, obsahující nápisy jako „Nevěřila, že očkování pomůže“. Apeloval na lidi, aby se nechali očkovat, a to i třetí dávkou.

Ke klimatické konferenci, které se účastnil, Babiš řekl, jedině Evropa dělá opatření, která skutečně snižují emise CO2, ale že to sami zvládnout nemůžeme. O svém projevu řekl, že byl z jiné planety a Gretu Thunbergovou by poslal do Číny.

Aby vláda zmírnila energetickou krizi, podnikla podle Babiše několik kroků. Odpustila DPH na listopad a prosinec, odpustila platby za obnovitelné zdroje pro domácnosti do spotřeby 3 megawatthodin a ve středu se bude zabývat sociálními dávkami pro ohrožené domácnosti energetickou chudobou. Babiš vyzval lidi, aby se co nejdříve přehlásili ke spolehlivého dodavateli energií.

Ke stavu inflace a navýšení sazeb ČNB Babiš řekl, že je to úplně absurdní a nesmyslný krok, který ohrožuje naši ekonomiku. „Česká národní banka postupuje proti všem institucím a globálním prognózám. Ve škrcení vlastní ekonomiky jsme mistři světa,“ vyjádřil se k aktuální situaci.