Nelíbí se mi, jak moravskoslezská hygiena komunikuje, řekl Babiš

Babiš podotkl, že opakovaně žádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby krajská hygiena lépe komunikovala. „Nekomunikuje dobře,“ míní premiér. „Už v rámci OKD tam byla nedorozumění. Teď udělali opatření a neinformovali lidi. Nevím, jak to tam funguje, ale nelíbí se mi to,“ podotkl.

Situace kolem koronaviru podle Babiše není dobrá. V sobotu byl celosvětově největší nárůst nových případů koronaviru a v Česku je nyní rekordních 4 782 nakažených koronavirem, z nichž většina je v Moravskoslezském kraji.

Babiš upozornil, že opakovaně Vojtěcha žádal, aby se věnoval vlastní síti laboratoří a testování. Česko se podle něj musí připravit na druhou vlnu nákazy koronavirem. „Ten vir tu stále je. Musíme pracovat na plánech chytré karantény. Vir má velice negativní dopad na naši společnost, na naše duševní zdraví,“ podotkl Babiš v souvislosti s nárůstem sebevražd během koronavirové krize.



Nemocnice čekají změny

Premiér tento týden zároveň absolvoval jednání s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. „Domluvili jsme se, že předsuneme problematiku výkupu pozemků u nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka. Nebudeme to vázat na memorandum, dohodli jsme se, že budeme pracovat na směnné smlouvě,“ informoval.

Na Královských Vinohradech tak chce začít připravovat investici do pavilonu na spáleniny a traumacentra.

U Bulovky je to podle něj podobné. „Domluvili jsme se na pracovních skupinách a do 15. září zkusíme formulovat memorandum. Jsem rád, že jsme se posunuli dopředu. Podrobně jsme jednali o okruhu Prahy. Nekonečný příběh. Tam jsme si vyměnili informace.“

Dále se premiér setkal i se Zuzana Vintrovou, šéfkou asociace pendlerů. Na jejich situaci je podle něj třeba brát zřetel, protože přestože pracují za hranicemi, peníze utrácí u nás. „Domluvili jsme se, že mi dá podklady, a já o tom budu jednat s ministryní práce a ministrem zdravotnictví,“ řekl.

Investice do železnic je třeba urychlit

Babiš zhodnotil také tragický týden na české železnici. „Bohužel šlo o selhání jedinců, nikoliv systému,“ podotkl.

„Nesmíme to podcenit. Ministr (dopravy Karel) Havlíček vytvořil bezpečnostní komisi nezávislých odborníků a hned řešil nová opatření. Ve Sněmovně od jara leží zákon o drahách, který zavádí elektronický tachograf pro strojvedoucí, který bude hlídat, aby odpočívali. Proč jsme to ještě neschválili?“ ptá se. „Máme mnoho nesmyslných dlouhých mimořádných schůzí a opozice nás kritizuje. Je to zabrzděné místo toho, aby se to schválilo.“

Babiš také reagoval na kritiku Havlíčka, který podle něj funguje velice dobře. „Resort dopravy rekordně investuje, ale investice je třeba urychlit. Chceme urychlit investice do přejezdů, měli jsme investovat až do roku 2027, teď to bude do roku 2022. Chceme, aby železnice i přejezdy byly bezpečné,“ vyjádřil své záměry.

Babiš se nyní nachází v Bruselu na jednání Evropské rady o rozpočtu na příštích sedm let. „Vyjednáváme o největším balíku peněz v historii Evropské unie,“ podotkl. Česko by mohlo z unijního fondu obnovy díky změně kritérií získat téměř o 2,8 miliardy eur (75 miliard korun) více, než podle původního návrhu Evropské komise, uvedl premiér dříve tento víkend.